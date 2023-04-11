尽早进行康复调理 可改善新冠感染免疫功能损伤

4月9日，科技日报记者从广东省中医院获悉，该院张忠德教授团队联合郑广娟教授团队研究提出，应用中医药调理、呼吸训练、适宜的体育锻炼等方法尽早进行康复调理，可显著改善新冠病毒感染后机体的后天免疫功能损伤，加快康复。相关研究成果近日发表在国际期刊《细胞增殖》上。

联合团队介绍，有研究证实，新冠病毒感染者康复后免疫系统会发生变化，但免疫系统变化的持续时间尚不清楚，且针对该变化帮助机体免疫功能恢复的有效干预手段还有待探索。

对于上述问题，联合团队利用全景免疫组库评估方法，针对疫情早期武汉的新冠病毒感染后恢复期患者，对比了80例新冠病毒感染康复者和12例健康对照者的免疫组库特征，发现新冠病毒感染6个月后机体淋巴细胞减少、T细胞受体（TCR）和B细胞受体（BCR）的多样性降低，B细胞储备激活，这些证据证实了新冠病毒感染后机体的后天免疫功能恢复可能需要较长时间。

联合团队相关负责人介绍，与未接受中医药等康复调理的人群相比，接受中医药调理康复者免疫功能有显著改善，有助于加快康复。该发现对于完善新冠病毒感染后的康复策略、探索促进免疫功能康复的有效方法具有重要意义。