保持饥饿感足以延缓衰老

科技日报北京5月15日电 （记者张佳欣）从低碳水化合物到间歇性禁食，从手术到减肥神药，许多人似乎为了减肥而绞尽脑汁。虽然人们早就知道，限制食物摄入量可减缓包括人类在内的多种动物的衰老，但据发表在国际顶级期刊《科学》杂志的最新论文，美国密歇根大学的研究表明，可能饥饿感本身就足以减缓衰老。

以前的研究发现，限制饮食可延长寿命，但闻到食物气味会让效果减半。因此，研究团队想知道促使人们寻找食物的大脑变化是否可能是影响长寿的背后原因。

为了做到这一点，他们通过多种方式诱导果蝇产生饥饿感。首先是改变了果蝇饮食中支链氨基酸（BCAA）的含量，然后让果蝇自由进食酵母或含糖食物。早期研究显示，BCAA在哺乳动物、果蝇饮食中的含量，会增加蛋白质食欲并延长寿命。

在此过程中，与进食高BCAA含量的果蝇相比，进食低BCAA含量的果蝇消耗的酵母多于糖。这种对酵母的偏好超过了对糖的偏好，意味着减少食物中的BCAA，会让果蝇有饥饿感。

研究人员还发现，进食低BCAA含量的果蝇，寿命明显延长。

为了进一步区分饥饿感和饮食量对果蝇寿命的影响，他们使用了一种名为光遗传学的独特技术，通过暴露在红光下，激活果蝇中与饥饿感相关的神经元。

结果发现，这些果蝇消耗的食物是没有暴露在光刺激下的果蝇的两倍。红光激活的果蝇也比对照组的果蝇寿命更长。

研究人员表示，通过在果蝇身上不断地制造饥饿感，果蝇的寿命得到了延长。

更重要的是，他们能够将饥饿的分子结构映射到相关神经元的表观基因组的变化，并确定神经元对饮食中特定氨基酸的存在或缺失所作的反应。这些变化可能会影响果蝇大脑中表达特定基因的数量，从而影响它们的摄食行为和衰老。

研究人员指出，在将这些发现应用于人类之前，应该谨慎行事，但“有充分的理由预计，所发现的机制也可能会调节其它物种的饥饿感”。