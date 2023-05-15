防治碘缺乏病日：你的身体到底缺不缺碘？答案在这里

5月15日是防治碘缺乏病日。碘是人体每日所必需的微量元素，与人类的健康息息相关。你的身体是否缺碘？又该如何科学补碘？

“碘是新陈代谢和生长发育必需的微量营养素，是人体合成甲状腺激素的主要原料。”南通大学附属医院内分泌科副主任医师欧阳嵘在接受人民网记者采访时介绍，甲状腺激素参与身体新陈代谢，维持所有器官的正常功能，促进人体尤其是大脑的生长发育。成年人缺碘，可能会导致甲状腺肿大、甲状腺机能减退等，表现为容易疲劳、注意力不集中、工作效率低下。女性在妊娠期缺碘会造成胎儿缺碘，增加流产、早产、先天畸形等风险。孩子在胎儿和幼儿期缺碘，会影响大脑的正常发育，严重的可造成克汀病、智力损伤等。

欧阳嵘表示，人体不能生成碘，需要从外部获取。碘缺乏病是由于外环境缺碘，造成人体碘摄入不足而发生的一系列疾病的总称。我国大部分地区外环境（水、土壤等）几乎都缺碘，尤其山区、丘陵、河谷地带、荒漠化地区和河流冲刷地区缺碘较为严重。

如何判断自己是否缺碘？欧阳嵘介绍，可以到医院做尿碘检查。人体的碘被利用后约90%会经尿液排出。尿碘排泄量已被证明是衡量碘总体水平的良好指标。2岁以上儿童及成人可通过检查明确体内碘营养状况，有针对性补碘或控碘。

“碘缺乏病是可以预防的，最简便、安全、有效的预防方式是食用碘盐。”欧阳嵘强调，外环境缺碘的现状很难改变，如果停止补碘，人体内储存的碘最多能维持3个月。另外，目前没有直接证据表明食用碘盐或碘摄入量增加与甲状腺癌的发生相关。因此要长期坚持食用碘盐。

欧阳嵘说，世界卫生组织推荐适宜补碘量，婴幼儿期（0至3岁）为90微克/天、学龄儿童为120微克/天、12岁以上青少年和成年人为150微克/天、孕妇及哺乳期妇女为150至250微克/天。

“科学补碘，针对不同人群要用‘加减法’。”欧阳嵘表示，需要做“加法”的重点人群主要是孕妇、哺乳期妇女以及0至3岁婴幼儿，要保证每天足够的碘摄入量。需要做“减法”的人群包括居住在水源性髙碘地区且尚未改水的居民、患有自身免疫性甲状腺疾病，如甲亢、甲状腺炎等的人群，应遵照医嘱可不食用或少食用碘盐。

“孕妇、哺乳期妇女等对碘需求量较大的人群，除日常食用碘盐外，还可以补充富含碘的食物，如海带、紫菜、海米、虾皮、鹌鹑蛋、干贝、带鱼、蟹类等。同时，也可以考虑给予含碘营养素补充剂。”欧阳嵘说。（视频制作：实习生杨依莎）