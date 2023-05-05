视谷集团院士科创中心正式揭牌成立

4月28日，由全国卫生产业企业管理协会主办，视谷大健康产业有限公司、安徽中科视光健康科技集团有限公司承办的“新征途新技术科技产业研讨会暨科大眼谷院士科创中心成立”大会在安徽合肥圆满举行。

在何月蓉院士及相关行业领导的见证下，“视谷集团院士科创中心”正式揭牌。这是视保行业首个“院士科创中心”成立，也是视谷集团引才聚才，加快科技创新的重要举措。同时，也为持续推进视谷集团加强科研力量，研发更多高精尖产品提供切实保障。

“科大眼谷院士科创中心成立”仪式

会中，窦熙照会长对最新的国家政策、眼健康行业政策进行了全面、专业的解读，对视谷集团坚持研发，积极推动院士科创中心的成立给予了高度认可，并希望视谷集团在突破国外品牌的市场壁垒，打造中国视保行业优质品牌方面做出突出贡献。

何月蓉表示，其作为“科大眼谷院士科创中心”的负责人，将竭尽所能，结合国内外前沿科技走向，坚定不移地为视谷集团提供人才支持和技术保障，为整个国人的眼健康做出贡献。

近年来，青少年眼健康已经成为我国重大公共卫生问题。教育部日前印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》，该计划明确，要将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，防控近视已经被上升成国家层面的战略。

为全面贯彻落实国家关于青少年近视防控的政策，视谷集团在全力推进视保行业发展的基础上，大力发展新一代科技技术、智慧数字化平台等新兴产业，积极构建视保产业一体化体系，努力冲在青少年近视防控狙击战的第一线。院士科创中心的成立也为视谷集团坚持落实国家政策积蓄力量。

该院士科创中心的落地，是视谷集团积极推动视保行业快速发展的战略性举措，将“院士科创中心”做为项目承载地，依托院士及科创团队的优势，持续引进高端人才、关键核心技术攻关以及科技成果转化等，不断提升自主创新能力，力争建成具有全国影响力的科创中心和视保行业标杆。（孙尧平）