直播预告：儿童与青少年正畸，家长需要知道哪些事？

随着大众对口腔健康问题的关注度逐渐提高，父母对孩子的口腔健康更加重视，期望能在早期通过矫治来预防、减轻甚至解决儿童及青少年的错颌畸形问题。儿童青少年正畸前需要了解哪些问题？

5月15日10:00，“人民好医生”客户端邀请中山大学光华口腔医学院附属口腔医院正畸科主任曹阳做客演播室，为大家详细解答种儿童青少年正畸的相关问题。

专家介绍：

曹阳，博士、博士研究生导师、主任医师、中山大学光华口腔医学院附属口腔医院正畸科主任。担任中华口腔医学会口腔正畸专委会副主任委员、广东省口腔医学会口腔正畸专委会常务副主任委员等学术组织兼职。

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