陈前军：中西医融合防治乳腺癌“优势互补”

“乳腺癌的中西融合治疗已成为临床共识，在治疗过程中发挥阶段性协同优势，推动患者获益最大化。”近日，广东省中医院乳腺大科主任陈前军做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，就乳腺癌诊疗现状、中西医结合诊疗等话题进行了交流分享。

中医药助力科学预防乳腺癌

乳腺癌是一个以女性为单性别的高发癌症，近年来，乳腺癌年轻化的问题备受关注。陈前军介绍说：“当前，我国乳腺癌整体发病率逐年增加，并且年轻乳腺癌患者的绝对数据也在不断增长。”

陈前军认为，所有癌症的发生，都是多因素、多基因参与的综合病变过程。他说，他所在的团队目前正开展一项探究体质与乳腺癌发病关系的长期研究，该研究按照体质范围平和质与偏颇质，将体质分为九种，据分析，偏颇质中的气瘀质、气虚质、痰湿质较高的人群经常生闷气、睡眠不佳，有些还存在乏力以及舌苔厚腻的情况，相较其他体质人群更易发乳腺癌等疾病。因此调畅情志、疏肝解郁对于防治乳腺癌具有重要作用。

科学抗癌、预防先行。陈前军说，中医发现乳腺癌的发生不仅由于乳腺癌细胞存在，更是由机体内环境失衡导致，而肿瘤的生长又进一步加重了内环境的恶化，导致恶性循环。对此，中医认为调节内环境紊乱，是预防乳腺癌的重中之重。陈前军打了一个形象的比喻：“如果把癌细胞比喻成一颗种子，西医以抑制种子本身为要任，而中医侧重调养生存土壤环境，使其达到平衡且健康的运作状态，遏制肿瘤细胞的发生。”

中西医融合贯穿全病程管理

中医药是中华民族的瑰宝，也是肿瘤治疗中的重要力量。谈及中医治疗肿瘤的特色，陈前军说：“中医治的不是癌症，而是患癌的人，以辨证施治为患者进行个体化的干预。” 近年来，随着肿瘤治疗理念的发展，中西医融合治疗乳腺癌得到越来越多的认可和应用。陈前军介绍，西医会根据B超、钼靶、核磁共振等检查确诊肿瘤病理分型并采取手术、化疗、靶向治疗、内分泌治疗等内外科治疗手段抑制甚至消灭癌细胞，中医则以“扶正祛邪”为主要治疗原则，提高人体抗御肿瘤的能力，中西医相辅相成，共同促进疗效的提升。

治疗理念和手段的推陈出新离不开药物创新。陈前军说，越来越多国产乳腺癌治疗药物的研发与上市，进一步提升了中医融合治疗对于乳腺癌患者的可及性。陈前军以HER2阳性乳腺癌治疗为例解释说，在过去20年临床治疗极度依赖进口，因供应、价格等因素，很多病人用不上。而近几年，随着国内药企的研发加速，国产创新药品进一步提升了药品可及性，也为乳腺癌的中西医融合治疗带来新启迪，激励更多国产替代和创新迭代。

陈前介绍，他所在的广东省中医院乳腺科也在中西医融合乳腺癌治疗领域开展积极探索和尝试。“在广东省中医院乳腺科的病区和门诊中心，中西医几乎是全周期、全方位介入乳腺癌的治疗和管理中。尤其在乳腺癌术后、康复阶段，我们以内服、外用、浸泡、针灸等中医重要治疗方法改善治疗副反应，帮助患者康复，并缓解西药治疗的副作用。通过中西医融合提高患者对药物的依从性和耐受性，从而降低乳腺癌的复发率”。

推动中医药传承创新发展

“中医在传承中守正和创新，也在医疗科技的助力下向着更为现代化、科学化的方向发展。”陈前军举例说，在传统辨证论治中本质上是通过构建不同的肿瘤宿主模型，将人群分类而治，而现代医疗技术则能将分类更加精准化，进而提供更为个性化、更高效的治疗方案。此外，数字化工具也在进一步助力推进中医循证医学研究，深入明晰中医药作用原理，以现代科学技术手段更好地证明其疗效，帮助中医得到更广泛的认可。

人才培养也是中医创新发展的重中之重。陈前军认为：“中医药人才培养要以整体观来统筹推进，包括不断优化人才队伍建设，完善中医医学人才评价制度，加快集聚中医药人才发展优势，也为建设中西医融合的乳腺癌防治体系提供坚实基础。”（邹颖颖）