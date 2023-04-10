病证结合推动中西医实现“1+1>2”

◎国海东 本报记者 罗朝淑

“聚焦病证结合，发展中西医结合医学，对促进中医药传承创新发展，实现中医药现代化、产业化、国际化具有重要意义。”近日，在上海举办的“病证结合推动中西医融合发展”学术研讨会上，中国科学院院士陈凯先强调，通过病证结合创造中西医统一的新医学，努力汇聚和融合中西医学，找到它们发展的共同点和着力点，实现“1+1>2”的联合效应。

中西医结合可优势互补

不久前，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，部署了8项重点工程，中西医协同推进工程是重点方向之一。

陈凯先介绍，当今世界存在着两种医学体系。一种是发源于西方、近200年得到快速发展的现代医学体系，另一种是发源于东方、已有数千年历史的传统医学体系。两种医学体系具有不同的理论框架和医疗模式，各有长处，也各有不足。如果能把两者很好地结合起来，就能优势互补，为病人提供更好的治疗和服务，更好地应对当代的健康挑战。

陈凯先认为，病证结合的研究过程，是中医、西医专家在临床实践过程中凝聚思想共识，再从简单的中西医诊疗技术方法和药物的联合应用，上升到科学内涵的理论阐释、深度融合，最后应用于疾病治疗的一种新型临床诊疗模式，最终目的就是切实提高疗效，提升健康服务能力。这是对中西医结合发展模式的重要探索，将会产生很强的示范带动作用。

病证结合成为重要突破口

近年来，关于中西医结合研究的探索已经有了很多成功案例。比如，在药物研究方面，许多专家和学者从传统中药和组方中寻找灵感，运用现代技术增效减毒，探索药物作用靶点和有效物质。屠呦呦团队从传统中药青蒿中提取获得青蒿素；陈竺团队在传统组方青黛雄黄散的基础上研发出复方黄黛片，用于治疗急性早幼粒细胞性白血病，并从分子水平阐明了中药复方的多成分多靶点作用机理；贾伟团队根据《本草纲目》以猪胆入药治疗糖尿病，为防治糖尿病提供了一条新的可能途径。

陈凯先认为，在临床诊治方面，西医的临床理念是治“病”，而中医的临床模式是“辨证论治”，病证结合理念由此产生。经过多年探索，病证结合已经成为中西医结合医学发展的一个切入点和突破口，也逐步成为中西医结合医学的核心知识和方法体系。在基础研究方面，借助于现代科学，对经脉腧穴、四诊判断、临床证候等理论本质的研究也获得了一些新突破。从这些研究成果可以看出，中西医结合对当代医学模式的创新发展具有重要的价值和作用。

释放中西医融合创新活力

怎样从病证结合发展模式的探索研究中总结成功经验，更好地推动中西医学在各个层次、各个领域深层次融合发展？陈凯先认为，这需要从3个方面努力。

一是着眼理论研究，形成理论和实践的良性循环。推进中医、西医在基础研究、药物研发和临床诊疗等方面的理论融合，促使中医药原创思维与现代科技双向奔赴。

二是着眼临床应用，深入推动“病证结合”共识化、指南化。用好中医循证方法学、多学科交叉融合临床研究平台，开展基于大数据的真实世界研究，循证标准化和规范化研究，致力于形成“病证结合、辨证论治”中西医结合诊疗模式的普遍共识，发布具有行业影响力的临床指南。

三是着眼于未来发展，打造系统的中西医结合发展模式。加强顶层设计，制订具有中西医结合发展特色的学科战略，打造中西医汇聚的高层次科研平台，丰富和完善中西医结合教材，优化中西医结合人才培养教学模式，进一步释放融合创新活力。

“中西医结合的发展目前还处在探索阶段，我们的认识还不深刻，技术还不成熟，有时还会存在盲目性和片面性，但一个科学的认识往往需要通过‘实践经验’上升到‘理论’，再回到‘实践验证’的过程。”陈凯先说，病证结合将推动中西医结合临床诊疗思维和实践的发展，显著提升两种医学体系结合解决临床复杂问题的能力和水平，更好地守护人民健康。