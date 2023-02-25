2023年我国将实施系列行动计划建强中医药服务体系

新华社北京2月25日电（记者田晓航）记者从25日在京召开的2023年全国中医药局长会议上了解到，2023年，我国将实施一系列行动计划或政策举措，建强中医药服务体系，提升基层中医药服务能力。

“要把服务体系建设和能力提升摆在突出位置，以扬优势、补短板、激活力为重点，下大力气解决不平衡不充分问题，加快从‘有没有’向‘好不好’转变，为群众提供更高质量的中医药服务。”国家中医药管理局局长于文明在会上说。

据了解，今年我国将建设一批中医康复中心，推进雄安新区国家中医医学中心建设。促进中西医协同发展，我国将启动中西医协同“旗舰”科室建设，实施综合医院中西医协同发展能力提升行动，启动新一批重大疑难疾病中西医临床协作试点项目，并推动二级以上综合医院建设中医临床科室。

2022年3月，国家中医药管理局等10个部门联合印发《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》。为了让群众在“家门口”获得更优质的中医药服务，今年我国将全面实施这一行动计划，并印发基层中医馆服务能力提升建设标准和“中医阁”建设标准，编制《基层中医药适宜技术手册（2023 年版）》，推进全国基层中医药工作示范市创建和示范县建设；同时，将启动基层卫生技术人员中医药培训行动计划，提升基层中医药人员能力和水平。

此外，今年我国将制定少数民族医药服务能力提升三年行动计划，并制定一批少数民族医医疗技术操作规范和少数民族医优势病种诊疗方案。

国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红表示，要坚持传承精华、守正创新，以高质量发展为主题，着力解决中医药发展不平衡不充分问题，进一步完善政策和规划体系，统筹中医与中药、事业和产业、发展与安全，推进中医药与现代科学相结合、相促进，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。