上海探索中西医结合加速患者术后康复

术后加速康复(ERAS)是当今最先进的医学理念和治疗康复模式之一。上海市中西医结合学会第一届加速康复外科(ERAS)专业委员会10日成立。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(以下简称：上海岳阳医院)大外科主任冯寿全教授当选首届主任委员。

2022年结合医学·上海论坛同日以线上线下相结合的形式举行，在加速康复外科分论坛上，记者了解到，中西医结合加速康复外科专业委员会将联合上海市多家医院，开展多中心、多学科的中西医结合ERAS基础和临床研究，推出新成果、新技术和新方法，促进上海各医院间中西医结合ERAS的学术交流和成果共享，在建立管理规范标准、指导引领临床诊疗、促进临床科技创新等方面起到重要作用。

在主论坛上，中国工程院院士陈香美、范先群，中国科学院院士葛均波、黄荷凤，上海市光华中西医结合医院副院长何东仪教授分别做主旨报告，分享了大数据驱动中西医结合精准诊疗、中西医汇聚创新的思考与实践等。上海市中西医结合学会会长、全国名中医凌昌全教授当日告诉记者，该学会自2017年起创办结合医学?上海论坛，作为每年一次的综合性学术论坛，始终围绕着“结合医学，是趋势，更是未来！”这个主题，结合每年具体情况，展现中西医结合医学的发展现状、研究成果、创新趋势。

针刺是最古老的中医技术，现代针刺麻醉是古老和现代的完美结合，也是中医和西医的完美结合，将加速术后康复。在心胸外科分论坛上，上海市中西医结合学会胸外科专委会主任委员周嘉教授分享了“现代针刺麻醉的创新与发展”。他告诉记者，大量临床研究证实，与常规气静全麻的临床结果同期比较，在心肺手术中，无气管插管的现代针刺麻醉在达到同样的手术安全性情况下，减少约70%的麻醉药物使用量，降低了大剂量麻药对人体的伤害，可有效减少术后疼痛、镇痛药物使用，提高脏器保护，加快术后康复。这位专家认为，现代针刺麻醉是中医传承创新、中西医结合并重发展的重要尝试。

中西医结合是一门学科，更是一门技术方法学。在周嘉看来，中西医结合医院应该是该技术方法的“试验田”，是中国医疗卫生领域的“特区”。作为上海岳阳医院院长，周嘉教授直言，在70年的发展历程中，医院不断探索中西医多科室合作的学科建设模式，建立了18个中西医协同中心。据了解，各中心汇聚多个学科诊疗团队(MDT)，以疾病为抓手，以病程病症为靶点，分阶段实施独立的中医、西医治疗策略，建立以疗效为中心的评价体系，发挥了中西医协同的优势。