皮肤癌转移到大脑机制首次破译

以色列特拉维夫大学研究人员首次破译了一种使皮肤癌转移到大脑的机制，并利用现有的治疗方法成功地抑制了60%到80%的扩散。研究结果发表在最新一期科学期刊《JCI洞察》上。

研究人员发现，在脑转移的黑色素瘤患者中，癌细胞会招募被称为星形细胞的细胞，星形细胞存在于脊髓和大脑中，负责大脑的动态平衡或维持稳定状态。

研究人员称，在中风或创伤时，星形胶质细胞首先会纠正这种情况，而癌细胞正是与它们相互作用、交换分子并破坏它们的细胞。此外，癌细胞会招募星形胶质细胞，它们不会抑制转移灶的扩散，因此，它们在黑色素瘤细胞-星形胶质细胞相互作用区产生局部炎症，增加通过血脑屏障的渗透性，以及癌细胞的分裂和迁移。它们之间的沟通反映在星形胶质细胞开始分泌一种名为MCP-1的促进炎症的蛋白质，作为回应，癌细胞开始表达其受体CCR2和CCR4，研究人员怀疑这两种受体对与星形胶质细胞的破坏性交流负有责任。

为了验证该假设，研究团队试图在基因工程实验室模型以及原发黑色素瘤和脑转移的3D模型中抑制蛋白质及其受体的表达。为此，他们同时使用了一种抗体和一种小分子，旨在阻断MCP-1蛋白。他们还利用CRISPR技术对癌细胞进行了基因编辑，并切除了表达两种相关受体CCR2和CCR4的两个基因。每种方法研究人员都能够延缓转移灶的扩散。

研究人员表示，这些治疗方法成功地延缓了癌细胞向大脑的渗透以及随后在整个大脑中的扩散。