“吃胎盘”一定能大补吗？真相是……

“大夫，胎盘我们能拿回家吧，老人说可以吃的，有营养的。”相信产科医生在工作中经常会遇到孕产妇问到这个问题。

提起“吃胎盘”，想必大家都不陌生。在中国不少地区的传统观念里，经常采用炖汤、煮粥、煎炒或是做成肉丸的处理方式，很多新手妈妈在坐月子期间，都吃过婆婆或妈妈强制要求的“胎盘餐”。那么胎盘是什么？“吃胎盘”真的能大补吗？下面，产科医生就来告诉您真相。

胎盘是在怀孕期间附着在子宫壁上的器官，并通过脐带与婴儿相连。它从母亲的血液供应中将氧气和营养物质传递给婴儿。婴儿产生的废物，如二氧化碳会沿着脐带回到胎盘。婴儿出生后，产妇的宫缩会将胎盘推出，剖腹产时会被医生取出。

“胎盘大补”究竟是传言还是真的？坚持吃胎盘可以大补的人找出一些理由是，胎盘含有多种天然激素和活性成分，能催乳、预防产后抑郁，还可以改善更年期女性的皮肤状态；此外，胎盘中有很多微量元素，比如铁、镁、锌等，可以补血，增强人体抵抗力等。

那些吃胎盘的好处都是真的吗？事实上，学过生物的都知道，大多数激素都是蛋白质，而胎盘中的多种激素经过高温烹煮和食用时的消化、代谢后，基本被分解得差不多，就别提啥生物活性了。另外，胎盘中所谓的营养物质，比如具有补血效果的铁元素，猪肉牛羊肉也有，甚至更丰富，放着卫生有保障的食物不吃而选择胎盘，那又何必呢？

不仅如此，科学证实，食用胎盘不仅发挥不了那些健康功效，相反，盲目食用还会有潜在风险。特别提醒，胎盘含病毒，它可以携带各种有害微生物，包括李斯特菌、肝炎病毒、梅毒螺旋体、艾滋病毒、疱疹病毒、莱姆病病原体。这些病毒在100摄氏度的沸水中并不能灭绝，制成药丸，更可能给病原菌留下“活口”。

所以，胎盘就只是人体掉下来的一块肉而已，别指望它有什么神奇的滋补功效，大家还是应该客观、科学地面对。

文/谢瑛（北京儿童医院顺义妇儿中心）