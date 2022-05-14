想医学健康减重吗？专家建议这样定目标

最近不少网友居家上班，运动量骤减，体重飙升。很多网友希望通过运动减肥，但又不知道该从哪里入手，本期《1分钟养生课》邀请重庆市人民医院全科医学科主任周志益，为广大网友分享相关知识。

周志益介绍，适当的运动能增加能量消耗，改善肌肉，促进代谢，因此有利于控制体重，在科学管理饮食的基础上，能够起到非常好的锦上添花的作用。

所以，周志益建议，在减重初期可以选择小运动，即每天30分钟，累计每周150分钟的有氧运动，比如散步、慢跑、游泳、骑自行车、打羽毛球等。

“这样既能够促进代谢，又能够提升心肺的携氧能力，还能增加愉悦感，同时，又能够避免大运动所带来的情绪压力和炎症压力。”周志益说。

当体重下降10%左右的时候，周志益建议，可以酌情增加无氧运动，比如力量、抗阻，高强度间歇性训练，有氧无氧相结合，能够实现增加肌肉、改善代谢的效果。

最后，周志益表示，通过科学认识肥胖，加强饮食管理的基础上，持续性、阶段性的精准运动，才能实现医学健康减重。

医学健康减重（上集）：这四种“伪健康”减肥坑，你中了没有？