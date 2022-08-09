喝黑咖啡真的能减肥吗？专家这样建议

喝咖啡如今是一种时尚。有观点认为喝黑咖啡能够减肥。那么，喝黑咖啡真的能减肥吗？就此人民网记者采访了中日友好医院超重与肥胖多学科联合门诊负责人、胃肠外科减重手术医生孟凡强。

“咖啡有一定的健康价值。”孟凡强介绍，咖啡富含咖啡因和多酚类的抗氧化剂，对健康有益处。有研究证实，咖啡因可以增加人体的新陈代谢，从而让人体在相同时间内消耗更多的能量。

那么，我们真能靠喝咖啡减肥吗？

孟凡强表示，很多人喝咖啡时喜爱添加牛奶或糖，牛奶中本身就含有脂肪，糖的额外摄入不利于减肥。即便只喝黑咖啡，如果喝得少，必然没有减肥效果。但长期过量摄入咖啡易上瘾，不喝咖啡便萎靡不振、提不起精神。

“控制能量的摄入并增加消耗是减肥的本质机理。”孟凡强说，“管住嘴，迈开腿”的减肥方式更适合肥胖和超重人群。另外，“管住嘴”比“迈开腿”在控制体重上“性价比”更高。

“如果从能量代谢的角度出发，‘管住嘴’更易达到减肥效果。一般情况下，人快速步行一小时约消耗200千卡，而喝一听330毫升的可乐就能摄入约150千卡能量，吃50克巧克力约摄入300千卡，100克红烧肉近500千卡。”孟凡强说。

孟凡强介绍，人体在清醒、安静、空腹的状态下，只发生血液循环、呼吸及恒定体温等基本的生理活动时，会产生基本代谢。青年人基础代谢所消耗的能量通常约1500千卡，再加上平时简单的工作、走路等活动，额外消耗约500千卡，即排除剧烈运动和特殊情况，人一天消耗约2000千卡热量。如果能量摄入低于这一数值，使每天的能量代谢处于“赤字”，便是在减肥。（视频制作：实习生唐妍双）