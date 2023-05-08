我国是否会调整新冠疫情防控等级？国家疾控局回应

人民网北京5月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，主题为：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作。

会上，有记者提问，当前，我国对新冠仍实施“乙类乙管”的防控措施，随着疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，请问下一步防控等级是否会有相应的调整？

国家疾控局传染病防控司副司长刘清表示，去年11月份以后，综合评估病毒变异、疫情形势和我国防控工作基础等因素，我国相继出台了“二十条”“新十条”优化措施、乙类乙管总体方案、第十版防控方案等政策文件，并自2023年1月8日起依法将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，较短时间内实现了疫情防控平稳转段，取得了疫情防控的重大决定性胜利。

刘清说，近日，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但新冠疫情还未结束，我们将始终坚持人民至上、生命至上的理念，围绕“保健康、防重症”，继续抓实抓细新阶段疫情防控工作，科学精准落实“乙类乙管”的防控要求，持续加强公共卫生、疾病防控、医疗服务体系建设。同时，将根据疫情形势的变化和防控工作的需要，不断优化调整防控政策措施，目的就是确保不出现规模性疫情，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。