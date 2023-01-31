全国整体疫情已进入低流行水平

本报北京1月30日电 （记者严冰、王美华）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况。

“目前全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，春节期间，国务院联防联控机制相关部门持续做好服务保障，广大医务人员和各行业工作者坚守岗位，防控工作平稳有序，“乙类乙管”措施落地见效。春节后返程人流增加，要做好交通工具等人员密集场所的常态化疫情防控，坚持做好个人防护。

基层医疗卫生机构的医疗救治和疫情防控工作平稳有序。国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，春节期间，发热诊室的诊疗量处于低位，大年初一诊疗量最低，之后有一定回升，但一直低于节前的诊疗量，大约减少40%。1月27日，基层机构的普通门、急诊诊疗量是203.6万人次，与节前相比减少近三成，约为去年12月29日普通门、急诊峰值的44%。

傅卫表示，各地积极做好重点人群和重症患者的转诊和转运工作，扩充了120转运能力，增加了电话坐席，同时组建非急救的转运车队来保障患者的转运需求。上级医疗机构建立了转诊的绿色通道，简化重症患者的转诊流程，确保及时收治。

“农村地区的疫情总体平稳，没有出现疫情上升的情况。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智介绍，春节期间，各地累计下沉干部380多万人次到农村基层参与疫情防控。各级各地的农村地区疫情防控专班坚持24小时在岗值守，随时掌握疫情情况，及时解决问题。

春节期间人员流动频繁，是否有新变异毒株传入？中国疾控中心病毒病所研究员陈操说，春节假期，中国疾控中心收到全国各省上报的新冠病毒全基因组序列1421条，经分析发现有11个进化分支，仍以奥密克戎变异株BA.5.2、BF.7为主，没有发现新的变异株输入。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，春节假期运输服务保障顺利结束。从春运前半程来看，全国铁路、公路、水陆、民航运行保持平稳，运力配置充足，应急保障有力，安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。1月7日至29日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客8.92亿人次，比2022年同期增长56%。全国高速公路小客车流量累计7.44亿辆次，比2019年同期增长14.6%，比2022年同期增长21.5%。