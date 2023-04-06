国家疾控局：做好防止疟疾输入再传播工作

人民网北京4月6日电 （记者孙红丽）据国家疾控局微信公众号消息，2023年4月26日是第16个“全国疟疾日”，宣传主题为“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”。

为推动防止疟疾输入再传播工作，国家疾控局综合司近日印发《关于开展2023年全国疟疾日宣传活动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，要加强对重点人群的宣传，对重点人群发出健康提示，引导做好个人防护，增强主动就诊、及时治疗的意识，从源头上减少疟疾感染、传播和危重风险。

加强协作，做好防止疟疾输入再传播工作

《通知》指出，当前我国处于消除疟疾状态，但是境外输入性疟疾引起本土再传播的风险持续存在，疟疾防控工作稍有松懈，本土疫情就可能卷土重来。各地要高度重视防止疟疾输入再传播工作。

《通知》要求，各地疾控主管部门要积极联合卫生健康、海关、商务、移民等有关部门，加强沟通合作，整合优势资源，完善部门联防联控机制，严格贯彻落实《防止疟疾输入再传播管理办法》，坚持“政府主导、部门合作、快速精准、联防联控”工作原则，落实落细各项防止疟疾输入再传播措施。

要重点抓好境外疟疾流行国家和地区往来人员的防控工作，做到及时发现，精准阻传。要充分发挥跨境联防联控机制的作用，筑牢疟疾“三道”防线，加强云南省中缅边境地区重点人群的监测和防控工作，严防境外疟疾疫情输入风险。

加强培训，提升疟疾防控能力和水平

《通知》还要求，各地要针对面临的输入性疟疾疫情威胁，围绕能力建设、监测预警和应急处置等工作重点，持续提升疟疾防控专业队伍的战斗力，定期组织开展各级疾控机构疟疾防控人员的专业技能培训，巩固提升疟疾防控人员的个案流调、疫点处置、媒介调查与控制、实验室检测和应急响应等能力。

另外，结合“全国疟疾日”宣传活动，组织开展对医疗卫生机构的疟疾诊疗培训，进一步提高疟疾防治人员早发现、早诊断和早治疗能力，维持一线疟疾防治人员的警觉性，筑牢消除疟疾的防线。