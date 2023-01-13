心血管病患者感染新冠咋办（名医讲堂）

很多患有心血管疾病的朋友，非常担心感染新冠病毒后加重病情。有心血管基础疾病的患者，特别是高血压、冠心病、心衰以及介入治疗后的患者等，做好预防是首要的，如果没有禁忌症，应积极接种新冠疫苗。

心血管疾病患者如果感染了新冠病毒，应该怎么办？

首先，不要恐慌。目前新冠病毒奥密克戎变异株引起的感染症状相对较轻，积极对症处理即可。如有持续不适症状，要及时到医院进行检查治疗。

一些冠心病患者，平时按部就班吃降脂药、降压药或抗血小板药等，感染之后考虑停服这些药，“集中精力”对抗新冠病毒。这种做法万万不可。人体感染新冠病毒后可能发生血液易凝倾向，对冠心病患者来说，如果突然暂停抗栓药物的服用，容易在短时间内形成血栓，诱发心肌梗死；他汀类降脂药突然停服的话，血脂也会较快升高。

从目前的临床经验看，只有发高烧可能会对少部分心脏病患者的治疗产生一定影响，其他治疗手段还是比较安全的，像常用的清热解毒、缓解肌肉酸痛的药物等，尚未发现与心血管治疗药物合用后的不良反应。

如果发生感染，冠心病患者可对症处理新冠感染引起的各种不适。如有发热症状，除了谨慎服用退烧药之外（比如与其它药错开服用，退烧药应用时从小剂量开始等），还应大量补水，也可以选择物理降温；咽部疼痛的话，饮食要避免辛辣刺激的食物，同时用一些含片来缓解不适；如果食欲不振或味觉减退，可以多吃点带酸味的食物等。日常建议多食新鲜果蔬。

不少高血压患者感染新冠病毒后，出现血压升高的情况，担心这是病毒攻击心血管系统导致。实际上，血压波动原因可能是多方面的，未必与新冠病毒有直接联系。

感染新冠病毒后，特别是在急性期时，人体会出现应激反应，心脏搏动增强，进而推升血压。一般来说渡过急性期以后，这种应激性血压升高的情况就会逐渐缓解。很多人感染之后表示浑身酸痛、咽痛，甚至难受不能入眠，这些症状也是导致高血压的常见原因。

最后，还要特别提醒，一旦心血管疾病患者出现明显的胸闷、胸痛等症状，特别是自己不能确定是否因新冠病毒引起，要尽快到医院就诊，切勿拖延。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 19 版）