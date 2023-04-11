新冠疫苗最新接种方案公布 符合条件人群感染3个月后可接种疫苗

新华社北京4月10日电（记者董瑞丰、李恒）记者10日从国家卫生健康委获悉，国务院联防联控机制综合组日前印发了《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》，对目标人群、时间间隔、疫苗选择等做出相应安排。方案明确，现阶段疫苗接种的重点是针对不同目标人群补齐免疫水平差距，进一步降低重症和死亡风险。

根据方案，未感染且未完成既定免疫程序的人群，按照既定免疫程序及其时间间隔要求完成后续剂次疫苗接种。这部分人群包括3岁至17岁未感染且尚未完成基础免疫的人群，18岁以上未感染且尚未完成第一剂次加强免疫的人群，以及18岁以上未感染且尚未完成第二剂次加强免疫接种的人群（感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群）。

其中，完成基础免疫的18岁以上人群，第一剂次加强免疫时间间隔调整为3个月以上。

对于已感染且未完成基础免疫的人群，根据方案，可在感染3个月后接种1剂次疫苗。

国务院联防联控机制综合组有关专家表示，当前全国整体疫情处于局部零星散发状态，但新冠病毒并未消失，病毒在人群中的传播仍持续存在。随着疫情形势的变化，现阶段是否需要接种疫苗要根据感染情况、既往接种史以及年龄、身体状况等因素确定。

据介绍，疫苗接种及感染获得的保护性抗体会随时间延长发生衰减。从全球范围看，感染3个月后进行新冠病毒疫苗接种已是共识，有利于在后续可能发生的疫情中为重症、死亡高风险人群提供更好的保护。

我国已有多条技术路线新冠病毒疫苗陆续获批使用。研究结果显示，序贯免疫能够为个体提供更加全面的保护。