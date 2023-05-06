加强中青年医生队伍建设 持续提升我国淋巴瘤防治水平

“中青年是学科未来发展的中坚力量，鼓励和激发中青年医生的科研创新热情，对于持续提升我国淋巴瘤防治水平至关重要。”作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”淋巴瘤领域审议会举行，与会专家为持续提升我国淋巴瘤防治工作建言献策。

我国淋巴瘤防治水平稳步提升

淋巴瘤是源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，也是我国常见的十大恶性肿瘤之一。近年来，随着医学技术、药物创新的不断发展，我国淋巴瘤患者生存状况不断改善。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军认为，近年来，我国基层淋巴瘤规范化诊疗取得了明显进步。同时，淋巴瘤专科与人才队伍建设的加强也推动了我国淋巴瘤患者全生命周期的管理质量，淋巴瘤患者5年生存率有了明显的改善，距离《“健康中国2030”规划纲要》提出的“总体癌症5年生存率提高15%”这个目标越来越近。此外，我国自主研发的淋巴瘤治疗药物也相继取得突破，淋巴瘤诊疗研究国际合作不断加深，为国内外淋巴瘤诊疗贡献了中国力量。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军同样认为，随着近年来淋巴瘤治疗在化疗、免疫治疗以及细胞药物治疗等方面不断取得突破，淋巴瘤的治愈率逐渐呈上升趋势。“目前，我国淋巴瘤创新药物研发已进入较快的发展进程。同时，国内淋巴瘤患者可用药物也十分丰富，患者总体5年生存率在逐步提升。”他说。

各方积极行动促进诊疗技术发展

我国淋巴瘤防治工作近年来取得了许多进步，但在科研创新、规范化诊疗等方面仍有进步空间。

马军认为，我国的淋巴瘤创新药物发展近年来虽然在快速进步，但仍有一些工作需要强化：一是要加强科研经费投入；二是要加强创新药物研发团队建设；三是要加强临床研究团队建设。“要将我国生物制药企业、国内外学者、药学家、临床学家等力量有机结合，让临床研究与新药研发成果能更好发展与转化。”

“淋巴瘤防治需要各方面的积极行动。”苏州大学附属第一医院血液科主任、中华医学会血液学分会主任委员吴德沛建议，政府层面需要通过推动合理有效的相关政策和法规，指导和保障淋巴瘤防治工作的开展，支持相应的基础和临床科研工作，促进淋巴瘤诊疗技术的发展。社会层面则应加强对淋巴瘤防治的宣传和关注，提高公众对淋巴瘤以及规范治疗重要性的认识，助力淋巴瘤早发现、早治疗和规范化管理，帮助提高患者的总体预后。同时可以通过成立淋巴瘤救助基金会等，帮助有困难的淋巴瘤患者改善诊疗现状。此外，希望能从国家层面整体加强淋巴瘤规范化诊疗能力，提高淋巴瘤的正确诊断和治疗有效率，全面提升淋巴瘤诊治能力。

朱军说：“近年来，我国淋巴瘤诊疗已从向国外学习逐渐向实现自主创新发展转变，越来越多的中青年医务工作者投入到了淋巴瘤防治工作中来，淋巴瘤科研与诊疗力量逐渐壮大，中国淋巴瘤患者的生存率也稳步提升。希望随着我国科研创新能力的不断增强，能够在国际上发出更多声音，提供更多淋巴瘤诊疗领域的中国方案。”

鼓励中青年医生不断创新探索

中青年医生作为承上启下的重要群体，在淋巴瘤防治长期工作中发挥着显著作用。如何鼓励和激发中青年医生的科研创新热情，为科研创新发展提供不竭动力需要社会各界的重视。

“中青年是学科未来发展的中坚力量，应该不忘学医初心，牢记患者性命相托使命，要不断学习和更新淋巴瘤等相关医学专业知识，提高临床诊疗水平。”吴德沛寄语淋巴瘤领域中青年医生。他建议，中青年医生要积极学习国内外诊疗和科研的先进经验，开展淋巴瘤相关的基础和临床研究，积极参与探索发病机制及防治研究。同时加强团队协作和交流能力，取长补短，共同参与推动淋巴瘤防治工作的开展。还要注重患者心理健康和康复，认真听取患者的心声，提供全面的医疗服务和心理支持，做德才兼备、有高度、有深度、有温度的“苍生大医”。

“只有创新才有未来。”马军认为，淋巴瘤领域中青年医生要对未来保持创新的态度，只有创新药物以及治疗手段的发展才能让肿瘤彻底治愈成为可能。此外要借助多学科团队的力量，运用多学科联合诊疗的优势来推动淋巴瘤诊疗能力提升。

为助力癌症防控工作，推进科研成果临床转化，激励广大医务人员修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉，由人民健康主办、百济神州支持的第三届“人民好医生·金山茶花计划”在近期启动了相关工作。据了解，“人民好医生·金山茶花计划”于2020年开展，旨在鼓励癌症防治领域的中青年医务人员在临床科研上不断砥砺创新、锐意进取。目前已集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤、乳腺癌等癌症防治领域做出突出贡献的青年专家。

对此，朱军评价说，“人民好医生·金山茶花计划”专注于淋巴瘤等多类肿瘤防治，推荐展示的中青年医生既在临床实践方面有扎实的工作基础，又在科研成果转化方面有一定的成绩，希望这一计划的开展能够持续鼓励我国中青年医生在淋巴瘤防治领域深入钻研，不断取得成就。（何垚森）