“狗狗医生”来了！四川成都将治疗犬只运用于心理治疗

“狗狗医生”来了！2月9日下午，四川成都市心理健康中心迎来了两位特殊的“医生”。它们是两只可爱的狗狗，分别叫“李大宝”和“雪糕”。它们将参与成都市第四人民医院情绪障碍病房创新开展的动物辅助团体治疗。

“这两只‘狗狗医生’经过近半年的‘试岗’后，今天正式‘上岗’了。”成都市第四人民医院情绪障碍中心负责人陈佳佳介绍，参与动物辅助团体治疗的狗狗经过了严格的考试后才能“上岗”。此前，狗狗们的主要工作是探访敬老院、孤儿院等。

陈佳佳告诉记者，动物辅助疗法是指在心理治疗过程中，通过动物与患者建立和谐的关系，促进心理治疗目标的顺利实现。动物辅助疗法在治疗抑郁症、孤独症等方面疗效较好。

陈佳佳说，在动物辅助治疗中，通过和动物互动，患者会在不知不觉中打开心扉。因此，治疗一般会先设置一些与狗狗的互动环节，让患者慢慢卸下心中防备。

虽然动物能使人暂时卸下防备，但要想真正达到心灵治愈的目的，还需要专业心理医生持续治疗。“动物只是媒介，治疗过程中的很多因素都需要医生把握。”陈佳佳说，在进行动物辅助团体治疗前，医院会根据报名情况确定参与的患者，主要选择愿意亲近动物但内心抵触与外界交流的抑郁症患者。同时，团体治疗一般限制在10人左右。

记者了解到，动物辅助团体治疗还会融入叙事团体、绘画团体的方式，引导患者讲述自己的故事、画出自己的图画，进一步鼓励患者表达自我。在动物辅助团体治疗中，心理医生、护士等会穿插着坐在患者中间，及时回应和鼓励患者的每一次自我分享，让患者觉得自己“被看见”“被接纳”。

“可以说，动物辅助团体治疗是一个持续完整的流程，除了‘狗狗医生’参与外，更需要心理医生们的整体把控。”陈佳佳说。

据悉，下一步，成都市第四人民医院将根据患者需求和实际效果反馈，动态调整治疗频次，帮助更多患者走出心灵孤岛。