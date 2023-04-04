血液肿瘤新药在华上市

本报电 （邱煜雯）日前，罗氏血液疾病领域创新产品优罗华（通用名：维泊妥珠单抗）在中国正式商业化上市，标志着中国的弥漫大B细胞淋巴瘤治疗迎来新的治疗选择。

淋巴瘤是最常见的血液肿瘤之一。相关数据表明，中国整体淋巴瘤五年生存率仅为38.4%，与“健康中国2030规划纲要”提出的2030年总体癌症患者五年生存率达到46.6%的目标仍有差距。近年，淋巴瘤创新疗法和前沿治疗技术不断涌现，为进一步提升淋巴瘤诊疗水平、改善患者预后提供了契机，带给血液疾病患者更多的期待，也让患者对创新药物的可及性有了更迫切的需求。

“淋巴瘤分型众多，患者治疗需求也越来越多元化。”淋巴瘤之家创始人顾洪飞说，“这些年，患者及其家庭面对治疗的经济负担始终是病友群体内最关注的问题，我们希望国家多层次医疗保障体系可以进一步完善，在医保基本保障的基础上，能够通过拓展更多的创新支付方式，让越来越多的患者有机会从创新疗法中获益。”

自2020年起，在国内药物监管领域创新政策的支持下，优罗华?作为淋巴瘤临床治疗急需创新药之一，陆续在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区、粤港澳大湾区和天津自贸区通过先行先试政策，被纳入药品目录用于临床。同时，根据政府公示信息，包括天津惠民保、海南博鳌乐城全球特药险在内的地区惠民型商业补充医疗保险已将其纳入创新特药保障范围。