我国在恶性肿瘤药物研发方面有哪些突破？中国工程院院士蒋建东回应

人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）8月25日上午，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康科技创新与医学教育工作进展成效。

对于我国在恶性肿瘤药物研发方面的突破，中国医学科学院药物研究院院长、中国工程院院士蒋建东在会上表示，靶向治疗CAR-T的治疗也是免疫治疗，使临床的治疗选择性更多了。目前在研的药物已经到了临床比较后期的阶段，有些药物可能使肿瘤治疗的副作用更小，病人的痛苦更少，而且有新的抗癌机制。“对于乳腺癌、肺癌、脑胶质瘤、淋巴瘤等疾病，有好几个药物可以期待，未来几年能够服务中国的患者。”

恶性肿瘤牵扯到千家万户，是大家非常恐惧的一个疾病。蒋建东介绍，在过去十几年中，新药创制重大专项对恶性肿瘤研究给了非常重点的布局，支持400多个项目，促进31个新药上市。

蒋建东表示，过去肿瘤治疗，大家知道化疗有很大伤害，经过十多年的努力，我们第一个国家靶向治疗埃克替尼的副作用降低了很多。像泽布替尼不光在中国，已经可以出口到美国，这个领域已经取得了比较明显的进展，老百姓也是可以常用的药物。替尼类药物也是我国医院常用抗癌药。后来免疫治疗开始，像PD-1、PD-L1药物，比如特瑞普利这个药物上市以后，我国开始靶向免疫治疗，这也是非常重要的一个进展。我国后来出了好几个这类药物，作为病人免疫特异性治疗的一个选择。

“还有抗体和化合物结合的，我们叫做ADC药物，像维迪西妥单抗，这个药是我国第一个抗体和药物偶联，靶向性更强，过去我国这类药是没有的，是一个非常重要的进步。”蒋建东说。