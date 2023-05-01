一定药吃对盘点八个最坑的吃药误区

大家如果觉得药物怎么吃都行，那您就错了。因为有些药物如果服用得不合理，不仅不会治病，还会对我们的身体造成危害。今天就来盘点下日常生活中8种常见的不良用药习惯。

药量过大需注意 随处可见的药房让生活更加便利，但是购买使用常见药，使用前一定要仔细阅读说明书，若超量服用可引起中毒。比如常见的含有对乙酰氨基酚的感冒退烧药，每天用量不得超过2克，否则可能会对肝造成损害，甚至肝衰竭。

药量过小误病情 慢性病比如高血压之所以慢，是因为它是长期累积形成的，而且往往没有症状，病情控制也需服药一段时间才能看到效果。所以有人因为觉得吃了药病情就能得到控制或者害怕药物毒副作用，认为小剂量比较安全，就自行减小药量。但是这样可能会导致病情进一步加重，从而贻误病情。

时间随意隐患多 因为工作生活，很多人习惯将服药安排在白天，但有些药物需要按照较为严格的时间要求服药。比如抗凝药物阿哌沙班一日服两次(应每隔12小时服用一次)，为了最好的疗效和安全性应该早晚各服一次。可是如果随早午餐服用，这样就导致白天血液中药物浓度过高，而夜间很低，进而影响疗效，造成出血或者形成血栓的风险。

擅自停药出问题 很多人都知道抗生素不能滥用，长期服用会产生耐药性。但是不同细菌感染，所用抗生素种类和疗程都不同。如果症状有所缓解就停药，不仅会使细菌产生耐药性，而且细菌还可能没有被杀死，最终导致再次感染，病情复发。所以在服用抗生素时，一定要谨遵医嘱。

服药应断不断有风险 有成瘾风险的可不只有毒品。一些药物比如安眠药艾司唑仑达到预期疗效后就应与医生沟通逐渐减停药量，否则长期服用可能会引起副作用如宿醉效应和依赖性，不仅影响正常生活，还会对身体造成伤害。比起药物，保持合理饮食和健康作息更为重要。

随意加药不问诊 药物不是多多益善。一些疾病比如抑郁症在刚开始治疗的时候，应坚持单一用药的原则，这是为了方便医生观察治疗的效果以及预防一些药物不良反应，所以如果药物治疗效果不佳，应及时与医生沟通，一定要避免在无医生指导下同时合并多种抗抑郁类药物。

从不复查只吃药 很多人生病觉得吃了药就万事大吉，却忘记了定期检查。比如高血压患者在服药的同时也需要定期检查，以便医生评价降压药疗效和检查器官损害情况；为了更好的治疗效果，大家也可以学习在家自测血压，从而更好地帮助医生评估血压控制情况。

回避疫苗怕有害 接种疫苗是世界公认最经济、最方便、最有效的预防和控制传染病的手段。疫苗不仅保护个体，更重要的是群体免疫。整个群体中拥有免疫力的人越多，疾病就越难以传播。虽然疫苗也可能发生不良反应，但接种疫苗带来的效益远远高于风险。当不确定是否接种时，应该咨询专业医生。