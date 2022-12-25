加强科学指导 破除用药误区

随着疫情短时间内快速传播，近期居民对新冠治疗药物的需求明显增加。与此同时，过量和错误服药的现象时有发生，有人甚至因此出现严重不良反应而被送医抢救。在持续优化疫情防控措施的过程中，除了全力保障药品和防疫物资的供应外，提供更加广泛、科学、有效的用药指导同样十分必要。

目前，新冠患者多为轻症和无症状感染者，居家自我隔离治疗是大多数人感染新冠病毒后的主要应对方式。虽然在各方的大力科普下，对病毒的焦虑和恐慌情绪正在逐渐消退，但真正感染并经历发热、身体疼痛等症状，依然会让不少人感到压力和担心。一些患者在感染后为了取得立竿见影的治疗效果，超剂量、超次数服药；也有人忽视联合用药风险，同时叠加使用多种药物；还有人在没有医师指导的情况下，自行服用抗生素、抗新冠病毒药物等处方药。在疫情流行的特殊时期，这些做法背后的心理可以理解，但盲目滥用药物，不仅无法缓解症状，还会给身体带来负担，严重时可能危及生命，应当引起公众足够的重视和警惕。

疫情防控措施调整后，国务院联防联控机制和各地有关部门迅速发布了居家治疗指南和用药目录，许多医疗机构和专家也积极通过媒体和网络平台发声，为患者提供专业的治疗和用药建议。不过，这些信息在一定程度上存在零碎、分散、可操作性不强等问题，夹杂在网络平台上五花八门的经验分享当中，也往往容易被忽略。要最大限度降低不合理用药的危害，需要有关部门多措并举，进一步加强药品知识普及宣传的系统性和针对性。做好权威信息的统筹发布，增强用药指导的可行性，降低公众理解门槛，才能更加有效地破除用药误区和网络谣言。

此外，针对居民用药咨询需求，要保障热线电话、家庭医生、互联网问诊等咨询渠道的畅通，加大咨询渠道的宣传力度。最近一些地区出现轻症患者拨打120急救电话咨询用药、造成急救资源浪费的情况，从侧面说明用药指导的有关工作亟待完善。尤其应借助基层医疗机构等渠道强化对老年人、农村居民等群体的指导，同时加快推进线上医疗服务资源的适老化改造。

出现用药乱象也反映出许多人在健康常识和素养上的匮乏。要学会获取、辨别和理解各种渠道的健康信息，并运用这些信息维护自身健康，认真了解新冠治疗相关的科普信息，有意识地掌握更多用药和医疗常识，养成科学健康的饮食习惯和生活方式，这既是为筑牢疫情防控屏障贡献力量，也是在履行我们每一个人的健康责任。