人民网北京4月24日电 （记者崔元苑）4月24日，《人民日报》读者来信版“百姓关注”栏目《手机软件续订容易退订难》一文，关注了人民网“人民投诉”平台用户“免费或超低价会员试用体验后，在未提示和不知情下，被软件方自动续费或扣款”的投诉内容。

《人民日报》2023年4月24日第7版版面截图

文中提到，高先生在人民网“人民投诉”上反映，自动续费协议属于格式条款，消费者开通会员时仅需勾选即默认同意自动续费，但勾选协议一般很长，消费者并不一定能注意到续费的相关内容，“软件并未采用加粗、标红等方式提醒消费者注意，也未给予消费者选择的机会。”

这已是“人民投诉”平台用户的留言第三次被《人民日报》关注并采用。

今年3月20日，《人民日报》读者来信版“金台视线”栏目《建好充电桩 破解“充电难”》一文，在消费者个人安装新能源汽车充电桩方面，关注了多位“人民投诉”平台用户吐槽“物业不配合业主安装充电桩以及个人充电桩的维护管理不到位”等问题。

《人民日报》2023年3月20日第7版版面截图

文章报道，“我跟社区和电力公司都沟通好了，电力公司可以拉线安装电表，但物业就是不给开证明”“物业以消防安全为由不让安装充电桩，但是车库里明明就有人安装了充电桩”“物业回复小区电容量不足，但电力公司表示电容量是足够的”……在人民网“人民投诉”栏目中，反映物业不配合个人安装充电桩的投诉不在少数。

2022年6月6日，《人民日报》读者来信版“百姓关注”栏目《怎样解决网购中的“赠品问题”》一文则关注了“人民投诉”平台用户“下单时页面显示有赠品却未收到，客服回应是赠品有限、随机抽取买家”等线上商家的失信行为。

《人民日报》2022年6月6日第10版版面截图

文中指出，一位来自内蒙古鄂尔多斯市的网友在人民网“人民投诉”平台上反映，网上购买护肤品下单时页面显示有赠品，到货却没有。客服一开始说活动不同，又改口说赠品有限，后又以电脑随机抽取赠品名单等为由搪塞不处理。

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，覆盖PC端、手机移动端、微信小程序，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商、网络安全等重点消费领域，致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，助力消费者“一键维权”。2022年1月，平台入选由中国记协新媒体专业委员会评选的“中国新媒体公益2021十大优秀案例”。

自上线以来，“人民投诉”入驻企业已回复处理用户留言投诉共计4287件。未来，“人民投诉”平台将持续聚焦消费领域的“急难愁盼”问题，积极探索行业协同联动、优质资源互通共享，推动投诉处理机制优化升级，努力为消费者、企业机构、平台商家搭建权威、便捷的消费维权通道及科普教育服务阵地，充分发挥高效互动功能，形成教育引导、专业分析、理性消费、答疑解惑、科学维权、畅通渠道、高效回复的良性循环，最终提高消费纠纷解决率和消费者满意度，让更多人能消费、敢消费、愿消费。

·人民网“人民投诉”公布最新“3·15”消费维权数据报告

·“人民投诉”话题征集：说说新能源汽车消费那些“梗阻”

·3月消费维权热点：互联网保险“低进高出” 自媒体培训套路多

·2月消费投诉热点：在线副业培训陷阱多 “一键购车”订金难退

(责编：崔元苑、高雷)