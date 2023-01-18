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“阳康”后有必要继续吃药来巩固疗效吗？孕妇感染后如何用药？【科学防疫小贴士】（94）

2023年01月18日17:42 | 来源：健康中国
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“阳康”后继续吃药以巩固疗效

这样做对吗

孕妇感染后能用药吗

新生儿如何避免感染

北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉来解答

“阳康”后有必要继续吃药

来巩固疗效吗

新冠感染后主要是对症用药，如针对发热、腹泻、咳嗽等，如果这些症状都消失了，应及时停药。药物在起治疗作用的同时还有一定的副作用。

孕妇“阳康”后应继续注意防护，保证睡眠、营养均衡等，逐渐、适当、个体化地运动，量力而行，逐渐达到康复。

孕妇感染后

用药需注意什么

孕妇感染新冠后，如果没有症状或症状很轻微，可以不用药，多休息、适度饮水、保证睡眠，这样体力能慢慢恢复。但如果孕妇有症状，如发烧38.5摄氏度以上，建议用药。关于高热本身对胚胎可能有热损伤问题，尤其12周之内，是胎儿器官发育形成期，如果受到伤害，可能有不良影响。在妊娠中期，胎盘已经形成，胎盘本身对胎儿有屏障保护作用，这时影响相对较小。

用药时建议用单方制剂，如果单纯发烧就用单纯的退烧药，比如对乙酰氨基酚，尽量不用复合制剂。

有基础病的孕妇，如高血压、糖尿病等，可能长期有药物应用，建议用药前咨询医生，避免一些药物间相互作用，或对基础病有影响。

目前循证医学数据表明，孕妇感染新冠没有或极少可能性在宫内传播给胎儿。

如何保护新生儿

产妇和新生儿的早期接触对母儿身心健康有益。既往数据显示，在防护得当的情况下，母婴同室不会显著增加新生儿感染风险。综合考虑建议如下：

产妇如处于新冠病毒感染早期，推荐与新生儿相互隔离。没有条件分离的家庭，建议注意个人防护，佩戴N95口罩，接触新生儿前做好手卫生，新生儿的餐具要及时消毒。同时也要减少非同住人员的来往。

母乳是新生儿最佳食物，母乳本身不传播新冠病毒，应鼓励和支持母乳喂养。产妇可以把乳汁挤出来，由其他家庭成员来喂养新生儿。产妇应掌握母婴分离期间保持泌乳的方法，吸奶过程中一定要注意手卫生，勤洗手。

注意观察新生儿是否感染新冠病毒，如果出现发热、嗜睡、呕吐或厌食等情况要及时就医。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国

编辑：王成凤

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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