国务院联防联控机制专家提醒：孩子感染后应根据年龄选择用药

家里有孩子，应该备些什么药？不同年龄段孩子感染新冠后，用药是否一样？对此，国务院联防联控机制专家提醒，有孩子的家庭应适当储备一些儿童常用的应急药物，但不推荐储备很多。对于退烧药等药物，不同年龄段孩子用药选择不一样，需要注意。

发烧是儿童常见的感染症状，适当储备一些退烧药很有必要。北京儿童医院主任医师钱素云提醒，对于年龄6个月以上的小孩，可以选择布洛芬、对乙酰氨基酚，有其中一种即可。2到6个月之间的小孩，不适合用布洛芬，可选用对乙酰氨基酚。2个月以内的小孩，不推荐常规使用退烧药物，可以采用物理降温等措施并及时就诊。

“不主张两种药物同时服用，也没必要交替服用。按照说明书上适应的年龄段、推荐的剂量或者医嘱用药，同时要注意两次用药之间的间隔时间。”钱素云强调。

除了发烧，孩子还可能会有咳嗽等症状，可储备一些清热祛痰药物。“明显的咳嗽，可以备一些清热祛痰的中成药，根据孩子的年龄选择适合其年龄段的药物就可以了，但不主张同时服用两种及以上。”钱素云说，咳嗽有利于呼吸道分泌物的排出，孩子轻微的咳嗽不推荐常规使用药物。如果有鼻塞、明显的咳嗽等，可以做雾化、洗鼻子，家里还可以用加湿器提高空气湿度，增加孩子的舒适度。

对于小儿中成药的选择，北京中医医院院长刘清泉表示，孩子感染新冠后，往往有夹湿、夹热、胃肠积热的证候学特点，因此可以选择治疗风热感冒类的药物。“一定要看说明书，有没有小儿的剂量。如果没有小儿的剂量，不建议选择这样的药物。”刘清泉说。

中药一般较苦，孩子服药可能有点困难。对此，刘清泉建议让患儿频服，多分时段吃药，一次少吃一点，比如喝10毫升或20毫升，这样可以减少吃药反应。对于3岁以下的孩子，吃药可能更为困难，可以运用中医推拿这种非药物治疗方式。

“家长最好不要根据自己的经验或者推测来给孩子用药，因为小孩器官发育不太成熟，用药应该更加规范和谨慎。如果自己拿不准，现在有很多医院都开通了互联网诊疗，可以通过远程问诊得到专业人士的用药指导。”钱素云提醒。