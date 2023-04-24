头发变白或因干细胞“卡住”了

科技日报讯 （记者张佳欣）一项由美国纽约大学格罗斯曼医学院研究人员领导的新研究表明，毛囊黑色素干细胞（McSC）有一种独特的能力，可在毛囊的生长室之间移动，但随着人们年龄的增长，干细胞会被“卡住”，从而无法成熟，并失去保持头发颜色的能力。相关研究19日在线发表于《自然》杂志。

McSC具有自我复制能力。头发的颜色是由McSC是否获得Wnt信号而成为成熟细胞来控制的。新研究表明，McSC具有显著的可塑性。这意味着在正常的毛发生长过程中，这些细胞在成熟头发轴上不断地来回移动，因为它们在发育中的毛囊的隔室之间传输。正是在这些隔室中，McSC暴露在不同水平的影响成熟的Wnt信号中。

研究人员发现，McSC在其最原始的干细胞状态和下一成熟阶段转移扩增状态之间转换，具体取决于它们所在的位置。随着头发老化、脱落，然后再长出，越来越多的McSC被卡在称为“毛囊凸起”的干细胞隔室中。它们停留在那里，不会成熟到转移扩增状态，也不会回到毛胚胎室的原始位置。“卡住”的McSC不再暴露于大量Wnt信号，因此停止了再生行为，无法在继续生长的新毛囊中产生色素。

此次研究是用小鼠细胞进行的，加深了人们对McSC如何给头发着色的基本理解。新发现的机制提出一种可能性，即McSC的固定定位在人身上也可能存在。如果是这样的话，它为逆转或防止人类头发变白提供了一条潜在途径，即帮助堵塞的细胞在发育中的毛囊室之间再次移动。

研究人员表示，McSC具有类似变色龙的功能，而这种功能的丧失可能是导致头发变灰和变白的原因。新发现表明，McSC的能动性和可逆分化是保持头发健康亮泽的关键。