慢性鼻窦炎发病机制研究获进展

近日，北京协和医院耳鼻喉科吕威教授团队与中国医学科学院基础医学研究所免疫学系何维、张建民教授团队研究发现，ALOX15+巨噬细胞是影响和调节嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉（eCRSwNP）发生发展的关键，ALOX15有望成为治疗嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉的新药物靶点。相关研究成果近日发表在《自然·免疫学》杂志上。

慢性鼻窦炎根据是否伴有鼻息肉，可以划分为慢性鼻窦炎不伴息肉（CRSsNP）、慢性鼻窦炎伴息肉（CRSwNP）；根据炎症机制，可以划分为嗜酸性慢性鼻窦炎（2型炎症）和非嗜酸性慢性鼻窦炎（非2型炎症）。而嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉是临床治疗中最棘手的亚型，患者常伴发过敏性鼻炎和哮喘，对糖皮质激素依赖度高，停药后易复发，内镜术后鼻息肉也易复发。

依靠单细胞转录组测序技术，该研究团队在全球首次建立了正常人、慢性鼻窦炎不伴鼻息肉、嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉及非嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉人群的鼻黏膜免疫细胞、上皮细胞、间质细胞图谱。该研究团队在分子水平上发现了影响嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉病程进展和亚型分化的关键因素。

上述团队进一步研究发现，ALOX15+巨噬细胞是影响和调节嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉疾病发生发展的关键。他们在嗜酸性鼻窦炎小鼠模型实验中发现，应用ALOX15抑制剂可有效降低细胞因子IL-4、IL-5、IL-13以及血液中IgE水平，缓解2型炎症，这提示ALOX15有望成为治疗嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉的新药物靶点。