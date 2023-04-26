肝癌真的防不胜防？专家详解如何早防早治

肝胆肿瘤是发生在肝脏的肿瘤性病变的统称，不可切除率高，预后不佳，疾病负担重。特别是晚期的肝胆肿瘤，由于引起胆道的阻塞、继发的胰腺炎而增加治疗难度。近日，“人民好医生”客户端邀请浙江大学医学院附属邵逸夫钱塘院区院长助理、肝胆胰外科主任医师梁霄为大家详细讲解肝胆肿瘤的预防与治疗。

肝癌的发生是多因素协同作用，多个癌基因和相关基因参与、多个基因发生突变的结果。肝癌的常见高危人群有哪些？梁霄谈到，肝癌高危人群主要包括：具有乙型肝炎病毒（HBV）或丙型肝炎病毒（HCV）感染、过度饮酒、非酒精性脂肪性肝炎、其他原因引起的肝硬化以及有肝癌家族史等人群，尤其是年龄超过40岁的男性。对肝癌高危人群的筛查与监测，有助于肝癌的早期发现、早期诊断和早期治疗，是提高肝癌疗效的关键。

针对肝癌的筛查手段，梁霄谈到，早期肝癌症状隐匿，患者很难察觉，甚至普通体检也很难发现，一旦发展为晚期，5年生存率很低，公众一定要重视肝癌的早期筛查，尤其是高危人群，至少每隔6个月进行1次检查。诊断肝癌需要做的检查包括：一是实验室检查，肝功能、肝炎病毒、血尿常规、肿瘤标志物（如AFP、AFP-L3%、DCP）；二是影像学检查，包括超声、CT、MR、选择性肝动脉造影。除此之外，一些影像学检查诊断困难的病例还需要肝肿物穿刺活检帮助明确诊断。

常见的治疗方式有哪些？梁霄认为，肝癌早期难以发现的原因是肝癌起病隐匿，极早期和早期肝癌大多无明显症状，加上很多乙肝感染者及肝硬化患者没有定期进行肝癌筛查和监测，因此早期肝癌的诊断率较低。大部分临床症状明显的肝癌患者，如出现肝区疼痛、食欲减退、消瘦、黄疸、呕血等，此时病情大多已进入中晚期，治疗难度相对较大。梁霄表示，早期肝癌以手术为主，中晚期肝癌治疗难度大，往往采用多学科多手段的综合治疗。常见治疗方法包括肝切除术、肝移植术、消融治疗、TACE、放射治疗、系统抗肿瘤治疗等多种手段，针对不同分期的肝癌患者选择合理的治疗方法可以使疗效最大化。

针对肝胆肿瘤治疗方面的新突破，梁霄补充，外科与系统性治疗的新进展正在不断延长肝癌患者的生存，尤其是对不能手术的进展期肝癌，靶向与免疫治疗药物的出现，联合以TACE为代表的局部治疗，能够让肿瘤缩小、降期，甚至让患者获得手术的机会。