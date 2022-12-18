广东团队证实新型化疗方案可降低肝细胞癌患者术后复发风险

入组患者总生存率：A为意向治疗人群，B为符合方案人群 中山大学肿瘤防治中心供图

中新网广州12月17日电 (蔡敏婕 陈鋆)中山大学肿瘤防治中心17日发布消息称，该中心联合暨南大学附属第一医院等4家中心共同完成了一项临床研究。该研究在国际上首次证实辅助性FOLFOX方案肝动脉灌注化疗，可降低合并微血管侵犯的肝癌人群术后复发风险，且安全性良好，填补了海内外这一领域的空白。

这项研究入选了2022美国临床肿瘤学会年会壁报讨论，并于12月16日在线以《术后辅助性FOLFOX方案肝动脉灌注化疗在合并微血管侵犯的肝细胞癌患者的作用：一项多中心、Ⅲ期随机对照研究》为题发表于肿瘤学顶尖期刊《临床肿瘤学杂志》。

肝癌是全球范围内最常见的恶性肿瘤之一。肝细胞癌是肝癌最主要的病理类型，约占全部肝癌约90%，手术切除仍是肝细胞癌患者获得根治的主要手段，但是术后复发率高一直是临床中的难点问题。

微血管侵犯在肝细胞癌中的发生率约为30%至50%，已被公认是肝癌术后复发的高危因素，针对合并微血管侵犯这一高危患者人群，术后的辅助治疗策略尚缺乏全球广泛接受的共识。

肝动脉灌注化疗将化疗药物通过导管经肝动脉注入肿瘤主要的供血动脉，是近年来广泛应用于中晚期肝癌的新型治疗手段。与全身化疗相比，肝动脉灌注化疗能够显著增加肿瘤组织局部的药物浓度，同时减少化疗药物在其他器官的分布。

在临床实践中，中山大学肿瘤防治中心教授郭荣平、韦玮团队意识到肝动脉灌注化疗这一特性，对于杀灭手术前即已存在于肝内的微小转移灶、降低复发具有潜在的价值。

在这项多中心、前瞻性Ⅲ期随机对照临床研究中，手术后病理证实存在微血管侵犯的肝细胞癌患者按照随机1:1分配至治疗组(接受术后1-2程辅助性FOLFOX-HAIC)和对照组(常规随访)。共有315名患者纳入意向治疗人群，并随机分配到治疗组和对照组。排除不符合方案的患者后，共有286位患者分别进入治疗组和对照组。

研究结果显示，在意向治疗人群中，肝动脉灌注化疗组和对照组的中位无瘤生存时间分别为20.3个月和10.0个月；在符合方案人群中的中位无瘤生存时间分别为19.3个月和8.9个月，均达到了研究的主要终点。

在意向治疗人群中，肝动脉灌注化疗组1年、2年和3年的总生存率分别为93.8%、86.4%和80.4%，对照组分别为92.0%、86.0%和74.9%。在符合方案人群中，治疗组1年、2年和3年的总生存率分别为93.9%，85.3%和80.9%，对照组分别为91.8%，84.9%和72.9%。虽然治疗组的中位总生存率较对照组有改善的趋势，但是均未达到统计学差异，其原因可能与目前肝癌治疗手段的丰富，复发后的患者也能及时的在规律复查中发现，并得到有效的综合治疗有关。

在毒副作用方面，观察到FOLFOX方案肝动脉灌注化疗相关的不良反应大多数为0-1级，仅2例(1.6%)患者发生3级的疼痛，在研究期间未观察到与治疗相关的死亡，这证实了该治疗模式安全可行。

据介绍，上述教授团队的该项研究首次证实辅助性FOLFOX方案肝动脉灌注化疗是肝癌患者术后辅助治疗的有效策略，将有助于提高肝癌外科手术疗效，并有望改写指南。