为何癌症也有“楚河汉界”？

近日，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院在《中华肿瘤杂志》上公布了2016年中国恶性肿瘤流行数据，并首次公布了各省份主要癌谱流行情况，各地的癌谱结构存在明显差异。为何肿瘤也有“楚河汉界”？对此，中国工程院院士、国家恶性肿瘤临床医学研究中心主任、天津市肿瘤研究所所长郝希山表示，除了地理位置本身，地域背后隐藏的人为因素如饮食习惯、生活习惯、工作环境等差异，可能也是导致癌症发病差异的原因之一，早预防、早筛查、早发现、早开展规范化治疗的“四早”是抗癌的关键。

根据国家癌症中心发布的中国最新癌症报告显示，2016年中国新发恶性肿瘤病例约406.40万例，死亡病例约241.35万例。2016年中国恶性肿瘤流行数据显示，我国当前的癌谱结构依旧以肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌等为主，但各省（自治区、直辖市）的分布存在明显差异。比如肺癌在除西藏自治区、甘肃省和青海省外的其他地区均位居首位；鼻咽癌在广东省、广西壮族自治区、海南省多发；食管癌在北京市、天津市、上海市、广东省的发病例数相对较低。

对此，郝希山表示，目前中国癌谱兼具发达国家及发展中国家癌谱的双重特征，以往认为高发而且预后较差的癌症，如食管癌、胃癌等，尽管当前已经显示出下降的趋势，但仍然处于较高的发病率水平。以前国内发病率较低而发达国家高发的癌症，比如结直肠癌、乳腺癌等，呈现持续上升趋势，这或许和人们饮食习惯改变、肥胖、久坐、缺乏运动等生活方式改变有关。

“由于我国各省份在气候、环境、饮食习惯、生活方式等方面存在较大差异，因此不同地区各种癌症发病率存在明显差异。”郝希山举例说，比如从饮食习惯上看，结直肠癌与肉食摄入过多、肥胖、缺乏运动有关，在城市发病率高于农村；而胃癌与幽门螺杆菌的感染和不规律不健康的饮食习惯密切相关，在农村发病率高于城市；山东及江苏沿海一带胃癌高发，与食用盐渍的食品，如肉类腌制品、咸鱼、腌制蔬菜和海产品等相关。

“开展常见恶性肿瘤早诊早治，提高早诊率，降低死亡率，是我国癌症防控工作的关键措施。”郝希山说，以乳腺癌为例，实施乳腺癌普查的地区与不普查的地区相比，前者患者五年生存率可以提高20％—30％，这是多个国家、不同时间段、宏观数据研究下得出的结果。

但是，在临床应用中，因为人种、体质的不同，国内外的筛查方案应该有所差别。郝希山提出，我国应该制定适合我国国民发病特点的、规范的、科学的筛查方案。