专家：防治食管癌胃癌 早筛早诊早治是关键

由人民健康主办的“人民好医生·金山茶花计划系列直播——食管癌、胃癌领域热点对话”活动近日在线上举办，参加活动的专家建议，防治食管癌、胃癌要注重早筛早诊早治，同时要创新治疗手段，提升诊疗水平，加强公众健康科普教育。会上还公布了第二届“人民好医生·金山茶花计划”食管癌、胃癌领域的专家推荐名单。

警惕食管癌胃癌早期信号

食管癌、胃癌的早期特征不明显，多数患者在确诊时往往已是中晚期。患者若无法在早期及时接受有效治疗，既会给医生制定治疗方案带来压力，也影响患者的生存概率。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会主任委员沈琳介绍，食管癌、胃癌是我国高发肿瘤。近年来，随着免疫药物和靶向药物的出现，我国食管癌和胃癌治疗水平明显提升，但较低的早诊率依然给防治工作带来压力。对此，要重视食管癌、胃癌早筛早诊早治，促进防治水平提升。

上海市胸科医院郭旭峰认为，多数食管癌患者在确诊时病情往往已发展到中晚期阶段，该阶段患者哪怕投入更多精力和财力去接受治疗，术后效果和预期也大受限制。因此，食管癌早筛早诊很重要，尤其是日常饮食习惯不好，经常快饮快食、暴饮暴食、咀嚼不够精细且长期有抽烟、酗酒不良嗜好的人群应提高警惕。经常吃热饮、热食同时伴有咽部的不适感、瘙痒感、异物感等症状的人群也应及时就诊筛查。

江苏省人民医院陈晓锋提出，胃癌发病同样与饮食有关。长期食用隔夜饭菜、含亚硝酸盐的饮食以及腌制食品会增加胃癌发生概率。对此，应加强科普教育，促使群众改善自身饮食习惯，同时提升胃镜检查普及力度，做到早发现早治疗。

复旦大学附属中山医院崔越宏介绍，胃癌早期症状可能伴随消瘦、腹部微痛或微胀。较严重的，喝酒或者吃冷食后会出现呕血、黑便等情况。有以上症状或家族中有肝癌、食道癌的人群应尽早就医检查。

重视围术期和随访管理

围术期的患者能否摄取充足的营养，对患者的治疗和恢复都十分关键。

福建医科大学附属协和医院王家镔介绍，术后要更关注患者的恢复情况，如排气、肠道功能恢复等。此外，术后出院的患者随访很重要，在术后前两年每三个月随访一次，两年后五年内每半年随访一次，及时随访能保障患者复发后及时就医。

江苏省肿瘤医院蒋峰提出，食管癌患者在围术期需要注意以下三点，一是根据病情需要做抗肿瘤综合治疗；二是要注重治疗前后全程营养管理，保证充足的营养状态；三是调整生活方式，如少量多餐、餐后散步活动等。

在山东第一医科大学附属省立医院商亮看来，要重视患者围术期的营养支持，对患者加强科普宣传及营养饮食指导。同时，改善手术方式，减少对患者术后生活的影响，

河南省肿瘤医院郑燕同样认为，应关注患者围术期的生活质量以及术后的生活质量。在围术期通常采用全程化的加速康复管理来提高患者围术期的生活质量，例如术前的超前镇痛、适量进食水、不灌肠,术中胃肠保护，术后早期进食、早期下床等。同时，对患者进行全程营养评估，饮食干预指导，还要从心理层面疏导、缓解患者的术后心理，帮助患者恢复正常生活。

新技术丰富治疗手段

以往在胃癌、食管癌治疗中，通常采用化疗、放疗、手术和靶向治疗等手段。随着近年来医学技术的不断发展，免疫治疗在肿瘤治疗领域的应用正逐渐深入。

中山大学肿瘤防治中心骆卉姸表示，胃癌的治疗通常根据不同的病期以及患者的身体状况采取不同的治疗模式。对于晚期胃癌患者，目前以化疗联合靶向治疗或免疫治疗为主。

中山大学肿瘤防治中心杨弘认为，在判断患者是否适合应用免疫治疗方面，主要依据患者PDL-1（细胞程序性死亡-配体1）的表达状态。

“免疫治疗等多学科治疗方式的应用，给患者带来了新的选择，但从外科医生角度来讲，首先考虑的是如何实现根治性切除。”复旦大学附属肿瘤医院李斌说，“对于食管癌患者来说，首先要强调早发现、早治疗。其次，临床上绝大部分食管癌的病理类型都属于鳞状细胞癌的范畴，因此手术主要保证根治性切除以及彻底的淋巴结清扫。早期T1、T2阶段主要采取手术切除手段，如果患者病情发展，出现淋巴结转移，则采用多学科综合治疗。”