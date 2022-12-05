三维类器官可用于探究早期癌症发展

美国约翰·霍普金斯大学医学院的研究人员表示，他们在实验室培育出一个三维类器官模型，该模型的细胞来自人体组织，旨在促进人们对胃食管交界处（GEJ）早期癌症发展的理解。

近日发表在《科学转化医学》杂志上的这篇关于类器官模型的报告还揭示了一个可能的生物靶点，即用一种药物治疗GEJ癌症。研究人员证明，这种药物可以减缓或阻止小鼠体内此类肿瘤的生长。

根据美国癌症协会的数据，全球每年有100多万人死于胃食管癌，近几十年来，GEJ癌症的发病率增加了两倍多，从每年50万例增加到100万例。胃酸反流、吸烟和胃幽门螺杆菌感染是公认的导致胃食管癌的危险因素。但专家表示，很难证明癌症是如何从胃和食道的交界处开始的，部分原因是缺乏用于研究的生物学相关的GEJ早期疾病模型。

此次，研究人员从接受上消化道内窥镜检查的患者身上提取正常的人体活检组织，创建了GEJ疾病类器官模型。类器官包括源自干细胞的三维细胞集合，这些干细胞可复制器官的特征和功能，例如制造特定种类的细胞。

随后，研究人员利用基因编辑技术CRISPR-Cas9，敲除了两个关键肿瘤抑制基因（TP53和CDKN2A）。这些基因的双重敲除导致细胞生长更快，加速癌变，微观特征更接近于恶性肿瘤。这些改变的类器官也在免疫缺陷小鼠身上形成了肿瘤。

研究小组进一步发现了一类分子（脂质）的异常，这些脂质除了储存能量，还发挥着其他作用，他们确定血小板激活因子是GEJ有机体中上调脂质的关键。他们使用WEB 2086，阻止了植入的GEJ器官类肿瘤的生长。WEB 2086是美国食品和药物管理局批准的一种用于治疗血小板疾病的化合物，能抑制血小板激活因子受体。

研究人员表示，在将WEB 2086用于人类患者之前，还需要更多的临床前研究，类器官可能有助于推进此类研究。此外，将类器官与CRISPR-Cas9结合起来，对于研究其他人类肿瘤来说是一个潜在的有效策略。

【总编辑圈点】

不同的前沿技术相遇，会擦出意想不到的火花。上述研究就是一个典型案例：把方兴未艾的基因编辑技术和前景广阔的干细胞技术巧妙结合，探求癌症的发展规律，为人们提供了认识癌症的新途径，也为医学领域带来新启发。从另一个角度来看，癌症作为威胁人类生命健康的一大杀手，其发病原因和发展机制仍亟须探索，其治疗药物和方法仍亟待改进，这也对新疗法的应用提出了迫切需求。