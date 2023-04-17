《2022北京肿瘤登记年报》正式发行

科技日报讯 （实习记者孙瑜）4月14日，科技日报记者从北京市肿瘤防治研究办公室获悉，《2022北京肿瘤登记年报》（以下简称《年报》）已正式发行。据介绍，本次《年报》汇总了2019年北京市16个辖区1387万户籍人口的肿瘤登记数据，详细梳理了全市整体及23种常见恶性肿瘤的发病和死亡情况。

《年报》显示，北京市恶性肿瘤发病率逐渐升高，死亡率呈现下降趋势。2019年北京市恶性肿瘤新发例数为58234例，发病率为419.97/10万，10年间年均变化百分比为2.54%，呈上升趋势，尤其是甲状腺癌和结直肠癌发病率增长较为明显；死亡例数为27350例，死亡率为197.24/10万，10年间年均变化百分比为-1.42%，呈下降趋势。但随着人口老龄化程度加深，恶性肿瘤的疾病负担仍在不断加重，制定符合卫生经济学要求的预防和控制策略是当务之急。

《年报》显示，北京市恶性肿瘤发病和死亡呈现明显的性别差异，男性发病率略低于女性，但死亡率则高于女性。男性发病顺位前5位依次为肺癌、结直肠癌、胃癌、甲状腺癌和前列腺癌，女性发病顺位前5位依次为乳腺癌、肺癌、甲状腺癌、结直肠癌和子宫体癌。

《年报》还显示，恶性肿瘤发病人群以老年人为主，发病和死亡存在地区差异。北京市恶性肿瘤年龄别发病率自20至24岁开始上升，于80至84岁达到高峰；恶性肿瘤年龄别死亡率自40至44岁开始上升，在85岁及以上年龄组达到高峰。从地域分布看，北京市城区恶性肿瘤发病率高于郊区，但死亡率低于郊区。

世界卫生组织认为，癌症作为一种与生活方式密切相关的慢性疾病，日常的饮食习惯、生活环境、行为方式、病菌感染和自身代谢等因素均会影响其发生发展，通过改善生活方式和环境等因素，40%的癌症是可以预防的。除选择健康生活方式外，“早发现、早诊断、早治疗”，可将癌症消灭在萌芽状态，不仅可以有效地提高患者的生存率和生活质量，也会极大降低癌症治疗费用，减轻家庭和社会的经济负担。

为此，北京市采取了一系列癌症防控措施和癌症筛查惠民工程，居民可咨询居住地所属社区，了解癌症筛查与早诊早治的相关事项。