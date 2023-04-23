中医药贯穿肿瘤防治“全过程”很重要

新华网北京4月21日电（刘映）中医药是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系，在各种疾病的预防和治疗过程中发挥着重要的作用。今年全国肿瘤防治宣传周期间，中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任侯炜教授在接受新华网专访时表示，中医药对肿瘤发生发展的各个阶段防治都有独特优势和重要意义，贯穿肿瘤防治的“全过程”很重要，时间上则是越早越好。

最新全国肿瘤登记数据显示，全年新发癌症病例约为406万，癌症仍是危害人民生命健康的重大疾病。

癌症形成的原因有内源性、外源性等多种因素，从个体基因到生活方式到环境，都可能导致癌症的发生。比如肿瘤生长的环境，也是肿瘤复发转移的关键因素。近年来，国内外专家围绕“肿瘤微环境”展开了很多研究。

“癌症的发生有很多是基因突变造成的，有的研究出有作用的靶点，如常见的肺癌、乳腺癌、淋巴瘤等，靶向药物发挥了很好的作用；有些肿瘤虽然是基因突变导致，但没有找到好的治疗药物；还有些没有基因突变的表现，也没找到好的治疗药物。靶向药物容易出现耐药问题，一年甚至几个月就耐药了。”侯炜说，肿瘤干预是一个非常复杂的过程。中西医是相通的，都是为了更好地帮助病人恢复健康。中医药治病的核心思想是整体观和辨证论治，不受其分子水平变异和耐药的困扰，主要是治疗患瘤的人，而不仅仅是人身上的瘤，改善生瘤的“土壤”环境是根本。这就如同“种子与土壤”学说，“种子”是由遗传因素和体内环境变化等导致基因突变产生的具有无限增殖能力的细胞，即肿瘤细胞；其所处的生长环境，即“土壤”。去除“种子”，还要改善“土壤”环境，才能有效防治肿瘤。

侯炜表示，中医药治疗肿瘤的关键是“扶正培本”，通过对人体整体综合调节作用，达到机体内环境的动态平衡。所以肿瘤病的中医治疗也是一个全身综合治疗的过程，中医对于肿瘤发生发展的各阶段，都有不同的治疗方法。现代医学在恶性肿瘤治疗过程中，手术切除病灶，通过放化疗控治肿瘤生长，这个过程对人体器官组织的损伤和毒副作用也很大。中医药在肿瘤治疗中应用广泛，从预防肿瘤发生、减轻放化疗的毒副作用、延长生存期、改善晚期患者症状到提高生存质量，贯穿肿瘤防治的“全过程”。而且中药多为天然药物，很多是药食同源的物质，副作用小，这些都是中医药防治肿瘤的重要优势。侯炜说，为了让更多患者受益于传统中医药的诊治，医院肿瘤科积极“走出去”，与很多国家临床科研机构建立了合作关系，如2007年与美国国立癌症中心（NCI）建立合作，共同设立博士后培养项目；2015年与NCI补充替代医学研究室牵头成立“国际中医肿瘤联盟”等。

提高自我保健意识，不能“心理上害怕，行动上忽视”

“癌症的发生发展与生活方式的改变和人口老龄化加剧等诸多因素有关，肿瘤防治关键是要加强预防，践行健康的生活方式，远离危险因素，如吸烟、肥胖、感染，少吃烧烤食品等。很多研究都显示，肺癌与烟草密切相关，国家加强控烟力度，大家远离烟草，就有助于降低肺癌等肿瘤疾病的发病率。”侯炜强调说，大家要提高自我保健意识，在践行健康生活方式的基础上，要重视健康体检，及时处理癌前病变，不能“心理上害怕，行动上忽视”。比如做低剂量螺旋CT进行肺癌筛查等，有助于减少肿瘤的发病率或早发现早治疗，疗效也很好。还要重视身心健康，适量运动。中医的八段锦、太极拳、气功等，有助于调解情志、安定心神，对身心健康都有很好的调节作用。

侯炜表示，作为中医药领域的“国家队”，中国中医科学院广安门医院肿瘤科还肩负着国家区域中医肿瘤专科诊疗中心、科技部“中医肿瘤扶正培本”重点领域创新团队等一系列重任，依托国家中医肿瘤中心建设和区域肿瘤中心建设，通过人才培养、科普宣传等多种方式，为全国的基层医院和肿瘤专科医院等培养一批又一批“带不走的医生”，助力基层肿瘤中医药综合防治水平的提升。