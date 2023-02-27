直播预告：推动创新抗肿瘤药物落地 提高优质医疗可及性

肿瘤不仅威胁着患者的身体健康，也为患者及家庭带来严重的经济负担。随着近年来创新肿瘤药物的不断“先行先试”，以及医保、惠民保等多种支付手段的日益完善，让更多抗肿瘤药物，特别是临床急需的创新药物得以纳入治疗方案的选择范围，让更多患者能“用得上、用得起”，大幅提升了药品的可及性和用药公平性，增进了人民福祉。但创新抗肿瘤药物从研发、获批上市到进入各级医疗机构，需要各方的合力与协同。

2月28日14:00，我们特别邀请到上海交通大学附属胸科医院呼吸内科名誉主任韩宝惠、西南医科大学附属医院副院长吕沐瀚做客直播间，围绕“推动创新抗肿瘤药物落地 提高优质医疗可及性”话题进行讨论，为各级医疗机构解决肿瘤创新药物的医院准入提供思路，让新药、好药能够“接地气”，也为肿瘤患者带去更多生机与希望。

嘉宾简介

韩宝惠，上海交通大学附属胸科医院呼吸内科名誉主任，主任医师；中华肺癌学院执行院长。

吕沐瀚，西南医科大学附属医院副院长，教授，博士，博士生导师；中华医学会消化内镜学分会青年委员。

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