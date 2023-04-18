专家热议：多措并举助力血液肿瘤领域高质量发展

为进一步挖掘发现在血液肿瘤学科领域取得重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生的开拓创新精神风貌，近日，“2022年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”总结会在江苏苏州举行。在圆桌讨论环节，多位专家围绕血液肿瘤专科建设、规范化治疗等话题进行了分享交流。

推进血液肿瘤规范化治疗

“推进血液肿瘤规范化治疗，对于提升我国血液肿瘤的诊疗水平具有重要意义。”上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科常务副主任赵维莅说，我国血液肿瘤治疗面临患者人数多、整体治疗疗效参差不齐等诸多挑战，呼吁医务工作者齐心协力，利用科学研究和转化平台，将前沿创新技术真正运用于临床实践。

针对血液肿瘤规范化治疗的挑战，中山大学肿瘤防治中心主任医师蔡清清建议：第一，权威三甲医院可牵头制定一些血液肿瘤相关的诊断和治疗指南；第二，通过大型学术会议或论坛，将前沿的诊疗技术及新规范向血液肿瘤工作者进行宣教；第三，定期与基层单位开展交流合作，鼓励基层医生进修学习。

如何推进血液肿瘤的规范化诊疗？江苏省人民医院主任医师范磊认为可以从两方面入手。一方面，积极探索血液肿瘤方面的新型治疗方案以及个体化精准诊疗。另一方面，加强常规诊疗方案的规范化推广。“我相信两方面同时发力，能够更好地提升我国整体血液肿瘤的临床疗效。”

助力血液肿瘤专科高质量发展

“实现学科高质量发展首先需要建立相对完整的体系，比如临床体系、实验室体系等。”中国医学科学院血液病医院淋巴肿瘤诊疗中心主任邱录贵认为，我国不同区域血液肿瘤专科发展不均衡，目前，国家重点实验室等平台正逐渐向全国开放，这为不同地区提高科研水平提供了非常好的学习机会。

“血液肿瘤专科的细分，有利于医院的高质量发展。”中国医学科学院血液病医院主任医师安刚提出，做好亚专科建设，对于学科发展具有重要意义。“专科细分以后，会出现医生专业面变窄等系列问题。所以，亚专科医生既要打好血液专业知识基础，对疾病的本质了解透彻，还要加强分工协作，更好地助力血液肿瘤专科建设。”安刚说。

哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究中心副主任医师贡铁军，分享了该院血液肿瘤专科建设思路：一是年轻医生定期轮转；二是专科更加细分；三是培育固定患者群。结合实践经验，贡铁军认为，科研创新对血液肿瘤专科的发展至关重要，建议从多方面入手：人才梯队建设方面，培养学科研究带头人；科研资金方面，希望政府、基金会加大资金支持力度；交流合作方面，既要与同院不同科室或者其他权威医院分享新思路、新想法，还要加强国际学术合作。

提升血液肿瘤防治一体化建设

“提升防治一体化建设，首先要做好预防，加强血液肿瘤相关知识科普，让患者尽早认识疾病，切实做到早发现、早治疗。”上海交通大学医学院附属瑞金医院主任医师王黎说，患者确诊血液肿瘤后，临床可采取精准的分子分型的治疗方式，这样既可减轻靶向药物盲目选择带来的风险，又可提升患者的治疗效果。在治疗结束以后，如何通过残余病灶的监测来维持疗效，是减少肿瘤复发的重要措施。

“关于血液肿瘤的防治，我认为防大于治。”中国科学技术大学附属第一医院主任医师朱小玉认为，进一步提高血液肿瘤早诊率，改善患者预后，需要患者和医护人员的共同努力：第一，患者要定期体检，尤其是年纪大的患者，一年一次的体检能够更早地发现血液系统的肿瘤并介入治疗；第二，医护人员要重视血液系统肿瘤的检测，例如，基于外周血的液体活检，对于淋巴瘤的早期诊断、早期发现有重要意义。

中山大学肿瘤防治中心大内科副主任黄慧强认为，“早诊早治”是肿瘤防治的关键内容。在血液系统肿瘤领域，做好防治一体化建设，既需要患者提升主动筛查的意识，更需要医疗早期筛查手段的协助。“期待未来有更好的检测手段出现，例如，通过简单的抽血就可以实现早筛。在此，呼吁更多的年轻医生参与肿瘤的早诊早治和一体化建设，共同助力目标的实现。”黄慧强说。

增强全民血液肿瘤防治意识

“目前，国家层面要求肿瘤防治要做到关口前移，加强科普宣传工作，强化全民早期诊断、早期治疗的意识，让患者在接受治疗的同时改善生活质量，进一步提升治疗体验。”山东大学齐鲁医院副院长纪春岩说，近年来，我国血液肿瘤发病率呈持续上升趋势，常见的血液肿瘤主要包括各类的白血病、多发性骨髓瘤以及恶性淋巴瘤等。

北京大学第三医院主任医师景红梅认为，血液肿瘤发病率逐年增加的原因主要有以下几方面：医疗检测技术提高，疾病早期诊断率提高；公众主动体检意识提高，疾病能够被早期发现；我国人均寿命明显增加，使得老年群体发病率提高。“建议大家培养健康的生活方式，提高疾病预防意识。”

“增强全民血液肿瘤防治意识，可以通过宣教的方式，使更多的人重视定期体检和筛查。”中国医学科学院血液病医院主任医师邹德慧认为，早期发现血液肿瘤疾病，及时到专业的科室和团队接受精确的诊断和规范的诊疗，可改善患者治疗效果。当前，随着血液肿瘤诊治体系日益完善，新药物、新疗法不断创新，使得多数血液肿瘤疾病可控可治，患者生存率和生活质量不断提高。

强化基层血液肿瘤诊疗水平

四川大学华西医院主任医师邹立群说，实现基层“大病不出县”的战略目标，需要国家、医院、医生等各界力量的支持。建议为基层医生创造更多的培训机会，加强与权威三甲医院的交流合作，鼓励高层次医生“走下去”，定期到基层医院指导、查房，这对于提高基层医生的整体水平非常重要。

北京协和医院血液内科主任周道斌认为，除要加强医务人员在基层以及上级医院的互动外，还应该建立双向转诊机制，将符合条件的公办村卫生室转为乡镇卫生院的村级医疗服务点，推进“县乡村”三级医疗服务体系建设，满足乡村群众的医疗需求，让老百姓在家门口就能享受优质医疗资源。

内蒙古医科大学附属医院主任医师高大表示，大多数基层医院不仅没有单独设立血液肿瘤专科，而且从业人员的血液专科知识结构欠缺，建议基层医院设置类似于大型医院的集团式管理机制。对于基层医院的血液肿瘤检测的问题，高大认为，应将患者或者标本交由上级医院诊断，通过互联网平台多学科会诊，进一步提高诊断效率。