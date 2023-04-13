新疗法利用患者血细胞对抗肿瘤

过继性细胞疗法（ACT）已成为一种很有前途的免疫疗法，其利用从患者自己的肿瘤内收集的免疫细胞，帮助治疗晚期黑色素瘤。美国和加拿大科学家在最新一期《自然·生物医学工程》杂志上刊发论文称，他们首次发现，可从患者的血液而非肿瘤中非侵入性地分离出能对付肿瘤的细胞，这一成果为利用ACT治疗疑难杂症打开了大门。

最新研究建立在西北大学莎娜·凯莉团队去年发表在同一期刊上的一项研究的基础上。在之前的研究中，凯莉团队用从实验鼠一个肿瘤中收集的免疫细胞来治疗该小鼠，与传统细胞疗法相比，这种方法显著缩小了小鼠的肿瘤。

2022年的论文还详细介绍了用于分离并增殖肿瘤浸润淋巴细胞（TIL）的新方法，TIL包括免疫细胞T细胞、NK细胞等。该方法能比当前方法多回收400%的细胞，因此增强了细胞的抗癌反应。

研究人员通过切除和处理黑色素瘤，在其中发现了TIL。但为获取TIL而切除肿瘤会给患者带来巨大风险，因此无法利用ACT对抗多种类型的癌症。

在最新研究中，科学家们在动物血液中发现了TIL样淋巴细胞：循环肿瘤反应性淋巴细胞（cTRL），随后测试了cTRL与TIL杀伤肿瘤细胞的能力，结果惊讶地发现，两者旗鼓相当。而且cTRL不仅存在于黑色素瘤模型中，也存在于结肠癌、肺癌和乳腺癌中，每种肿瘤都表达一个与TIL结合的独特特征。

凯利指出，这一新突破引申出一些令人兴奋的问题：cTRL何时在血液中出现？能否利用这些细胞开展早期诊断并治疗癌症？回答这些问题有望为细胞疗法开辟新途径。