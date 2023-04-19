直播预告：创新技术 挑战“癌中之王”

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。胰腺和胆发生恶性肿瘤，早期症状很难被察觉。一旦发病，患者往往死亡率较高。因此，胰腺癌被称为“癌症之王”。胆道癌虽然发病率较低，但预后较差，五年生存率不到10%，被称为隐藏的“癌王”。

如何正确认识“癌王”？4月20日16:00，上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科行政副主任、主任医师孙勇伟，上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科副主任医师刘巍将做客演播室，和大家一起分享相关科普内容。

专家简介

孙勇伟，主任医师、硕士生导师、上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科行政副主任、癌基因与相关基因国家重点实验室、上海市肿瘤研究所研究员、中华医学会肿瘤学分会胰腺肿瘤学组委员、中国抗癌协会胰腺癌专业委员会委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）胰腺癌专家委员会委员、中国医师协会外科医师分会肿瘤外科委员会委员、中国医师协会胰腺神经内分泌肿瘤专业委员会委员、上海市医学会胰腺外科学组副组长。

刘巍，上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科副主任医师、硕士研究生导师、上海市抗癌协会神经内分泌肿瘤专业委员会青年委员、上海市传统医学工程协会肿瘤专业委员会 常务委员、上海市抗癌协会第一届肿瘤营养支持与治疗专业委员会青年委员。

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