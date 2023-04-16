报告：近些年来中国卫生健康总体稳步向好

15日，由中国国际经济交流中心和威海市人民政府联合指导，中国卫生健康发展评价报告课题组和威海市发改委共同主办，中国医药集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司、《财经》杂志联合支持，社科文献出版社出版的《中国卫生健康发展评价报告(2022)》蓝皮书发布会在山东威海召开。

上述报告全面系统地对2020年度国家、省级地区以及主要城市的卫生健康发展状况进行了评估与分析。研究发现：从全国来看，近些年来中国卫生健康总体稳步向好、卫生健康资源提升明显、卫生健康环境稳步改善、卫生健康投入总体提升、卫生健康管理效果显现、卫生健康水平不断提高。

从省级地区、自治区和直辖市角度来看，卫生健康发展总体情况排名前十的地区为北京市、上海市、浙江省、内蒙古自治区、江苏省、吉林省、四川省、陕西省、湖南省和广东省。

从主要城市来看，我国城市卫生健康发展总体排名前10位的为：北京、深圳、杭州、上海、青岛、武汉、昆明、广州、厦门和宁波。

针对卫生健康发展评价结果，报告建议从构建完善的公共卫生体系，优化卫生健康资源布局，加强卫生健康环境建设，强化卫生健康管理，促进卫生健康均衡发展，加大卫生健康投入等方面，结合各地区、各领域实际，下大力气做好补短板工作，推动公共卫生服务供给水平，满足人民群众对健康生活的需求，进一步推动我国卫生健康事业的发展。(完)