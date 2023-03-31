两部门明确2023年卫生健康领域国家监督抽查重点内容

新华社北京3月30日电（记者顾天成）记者30日从国家疾控局获悉，国家疾控局、国家卫生健康委近日联合印发通知，按照2023年卫生健康重点工作有关要求，制定公布2023年国家随机监督抽查计划。

公共卫生、医疗卫生监督执法工作是规范医疗卫生行业秩序,保障人民群众健康权益的关键一环。

根据通知，本轮监督抽查内容包括用人单位及职业健康相关机构落实职业病防治法律法规情况；医疗卫生机构传染病防治、预防接种管理情况；消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况；医疗机构（包括民营医疗机构）、采供血机构、母婴保健技术服务机构依法执业情况等五个方面。

图片来源：国家卫生健康委官网

其中，在医疗卫生机构传染病防治监督抽查方面，将抽查各地辖区30%二级以上医院、10%一级医院、5%基层医疗机构和40%疾病预防控制机构和采供血机构。

通知还要求，各地要加强人员培训，提高监督执法人员发现问题、查处问题的能力，发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，维护国家随机监督抽查的严肃性。同时，各地应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过官方网站依法向社会公开。