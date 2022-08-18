国家卫健委：到2025年我国卫生健康人员总量有望达1600万人

新华社北京8月18日电 到2025年，卫生健康人员总量达到1600万人、公立医院医护比逐步达到1:2左右、基层医疗卫生机构中卫生技术人员占到75%以上……近日，国家卫生健康委发布《“十四五”卫生健康人才发展规划》，规划提出多项我国卫生健康人才发展主要目标。

促进卫生健康事业高质量发展，推动健康中国建设，人才是关键。规划提出，“十四五”期间，我国卫生健康人才发展的总体目标是：促进人才服务能力提高与结构优化，完善人才管理制度机制，营造人才发展的良好环境。

规划从加强卫生健康人才队伍建设、深化人才发展体制机制改革等共6个方面分析了我国卫生健康人才队伍建设面临的新形势、新任务。

在加强卫生技术人才队伍建设方面，规划提出要进一步扩大医师规模，优化专业、城乡和区域布局。到2025年，全国执业（助理）医师达到450万人，注册护士达到550万人。并提高医师配置水平，重点向基层、紧缺专业、临床重点专科等倾斜。

规划还提出，要大力加强公共卫生人才队伍建设。到2025年，专业公共卫生机构人员数增长到120万人，其中疾病预防控制机构人员数达到25万人。

在人才发展体制机制方面，规划提出合理制定公立医疗卫生机构人员编制标准并建立动态核增机制。根据服务人口、服务半径等因素变化情况，动态调整基层医疗卫生机构编制，对基层医疗卫生机构“有编即补”，足额保障到位。

国家卫生健康委人事司有关负责人表示，下一步，国家卫生健康委将着力解决人才反映强烈的实际问题，加快推进卫生健康人才队伍建设。通过系列举措，促进卫生健康人才服务能力不断提高、人才结构分布持续优化，积极营造集聚人才的政策和制度环境，不断激发人才活力，为加快推进健康中国建设提供强有力的人才支撑。