新华社北京9月9日电 题：深入参与全球卫生治理——十年来我国持续推进卫生健康国际交流合作

新华社记者顾天成、董瑞丰

在30多个国家实施白内障复明和心脏病手术义诊，累计诊治患者2200万人次，5支国际应急医疗队获世卫组织认证，2000余人次援外医疗队员荣获中外国家级荣誉……国家卫生健康委9日新闻发布会公布数据显示，党的十八大以来，我国不断推进卫生健康国际交流，深入参与全球卫生治理，为增进世界人民健康福祉做出积极贡献。

与世卫组织开展良好务实合作

世界卫生组织在协调全球卫生工作中发挥着重要作用。国家卫生健康委国际司副司长何炤华说，中国政府高度重视并积极参与全球卫生合作，我国长期以来和世卫组织等国际组织保持着良好和务实的合作关系。十年来，我国积极与世卫组织开展医改、疾病防控等领域合作。

何炤华介绍，2016年，我国与世卫组织共同成功举办第九届全球健康促进大会，通过《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》和《健康城市上海共识》，在健康促进领域留下了中国印记；中国获得世界卫生组织国家消除疟疾认证，中国疟疾防控经验被纳入世卫组织技术指南，这些举措都为促进全球健康提供了中国方案，贡献了中国力量。

新冠肺炎疫情发生以来，我国与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，第一时间共享新冠病毒基因序列等信息，并公布诊疗方案和防控方案。我国是最早提出将新冠疫苗作为全球公共产品的国家，以实际行动积极支持世卫组织提出的“全球疫苗接种战略”。

积极开展医疗援外工作

2023年，我国将迎来中国医疗队派遣60周年。国家卫生健康委统计数据显示，近60年来，我国向遍布全球的73个国家和地区累计派出约2.8万人次医疗队员，诊治患者达2.9亿人次，在世界范围内挽救了大量生命。从2014年到2015年，我国先后派出临床和公共卫生专家1200多人次，全力援助西非疫区国家，控制了埃博拉疫情。

“为落实中非健康卫生行动，我们当时在几内亚实施中非友好医院试点建设项目。”北京积水潭医院副院长、第27批援几内亚中国医疗队队长赵兴山说，通过双方的共同努力，到目前为止，中几友好医院运行十年，初步形成几内亚乃至西非地区具有影响力的医学中心，有时候还能吸引周边国家的人过来做手术。

加强卫生健康民间国际交流合作

十年来，我国卫生健康民间对外交流合作形成主体多元、伙伴广泛、内容丰富、形式灵活、渠道多样的格局。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任甘戈说，从西非埃博拉疫情到全球新冠疫情，我国医学专家、公共卫生专家，也包括像中国红十字会这样民间组织的志愿者们，多次逆行、深入一线，彰显了构建人类卫生健康共同体的强大感召力和价值引领，同时也体现了我国的大国责任与担当。通过这些民间交流合作，也培养了一批技术、专业能力过硬、综合能力强的民间机构、专家、志愿者队伍。

国家卫生健康委国际司有关负责人表示，下一步，国家卫生健康委将继续秉持人类卫生健康共同体理念，与国际社会加强合作，共同维护人类健康福祉和全球公共卫生安全。

(责编：袁勃、牛镛)