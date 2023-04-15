直播预告：肝癌治疗需“量体裁衣” 专家带你了解综合治疗

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

肝癌由于起病隐匿，病程短，恶性程度高，预后较差，严重威胁人们的生命和健康。那么，如何避免肝癌带来的伤害？“肝癌综合治疗”是怎样的治疗方式？2023年4月15日14:00，“人民好医生”客户端将特邀国家癌症中心原副主任、中国医学科学院肿瘤医院原副院长蔡建强做客直播间，为广大网友科普肝癌综合治疗的相关知识。

专家简介

蔡建强，主任医师，教授，博士研究生导师，国家卫生健康委突出贡献中青年专家，北京协和医学院长聘教授，国家癌症中心原副主任、中国医学科学院肿瘤医院原副院长，中华医学会外科学分会委员，中华医学会肿瘤学分会常务委员，国家肿瘤质控中心肝癌质控专家委员会副主任委员，中国医师协会肝癌专业委员会副主任委员，中华预防医学会肝胆胰防控分会副主任委员，中国抗癌协会肉瘤专业委员会主任委员，中国医促会肝脏肿瘤学分会主任委员，人民卫生出版社系列期刊《肝癌电子杂志》 主编等。

如何收看直播：

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