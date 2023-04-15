直播预告：你真的了解“癌中之王”胰腺癌吗？专家教你防治攻略

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

胰腺癌是常见的恶性肿瘤，发病率、死亡率较高，被称为“癌中之王”。那么，胰腺有肿瘤是不是就是胰腺癌？哪些人有癌变的风险？胰腺癌在临床上有哪些治疗手段等？4月15日15:30，“人民好医生”客户端将特邀国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任、分子肿瘤学国家重点实验室 PI王成锋做客直播间，为广大网友科普胰腺癌防治的相关知识。

专家简介

王成锋，主任医师、二级教授、国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任、分子肿瘤学国家重点实验室PI、北京协和医学院博士生导师、北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院博士生导师、山西医科大学博士后导师。国际术中放疗协会理事，中国医师协会肿瘤医师分会副会长，中国医药教育协会副会长、常务理事、腹部肿瘤专委会主委，中国医疗保健国际交流促进会常务理事，胰腺病学专委会主委，中华医学会肿瘤学分会胰腺癌专委会副主委等。

如何收看直播：

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重要提示：

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