2023年人民好医生（妇产科）推荐展示活动启动

《“十四五”卫生健康标准化工作规划》提出以提高出生人口质量为着力点，改善优生优育全程服务，加强孕前孕产期健康服务。立足于全生命周期，妇产科建设与发展以及妇女健康问题尤为重要。但与此同时，当前育龄妇女人数和生育水平持续减少，推动妇产科建设以及高质量创新发展，需要培养更多优秀的妇产专科医生。

为进一步挖掘在妇产科领域取得重要成果的优秀医师，展示妇产医师的开拓创新精神。人民网·人民好医生客户端推出“2023年人民好医生（妇产科）推荐展示活动”，本次活动由人民好医生（妇产科）专家委员会在全国妇产范围内推选若干名优秀医师进行展示，全国卫生产业企业管理协会妇科智能诊疗分会提供学术支持。此项目将作为一个持续性活动开展。

活动现开启网上网下报名通道，同时邀请学（协）会、全国公立医院同步推荐，经过主办方初选、专家委员会评议、网络公示等环节，结果将于2023年人民好医生（妇产科）推荐展示总结会上公布。

报名时间：2023年4月1日—2023年5月31日

报名方式：选择类别，填写报名表，发送至doctor@people.cn。

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2023年人民好医生（妇产科）专家委员会