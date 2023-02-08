对抗癌症的五大新利器

人类最终能在抗癌这场持久战中取得胜利吗？

科学家最近在医学等领域取得的进步为人们应对癌症增添了一些新武器，其中包括个体化基因疗法、人工智能筛查、简单的血液检测，甚至可能很快会出现疫苗。

2月4日是世界癌症日，物理学家组织网在日前的报道中列出了癌症诊疗方面一些极具潜力的新进展。

免疫疗法

利用药物刺激免疫系统追踪并杀死癌细胞，是过去10年癌症治疗领域最大的进展之一。与化疗相比，免疫疗法更少出现严重副作用，将对多种癌症的治疗产生深远影响。

2010年以前，皮肤癌黑色素瘤重症患者的生存率往往极低，但得益于免疫疗法药物，如今一些患者的存活期超过10年。

除黑色素瘤外，有研究结果表明，免疫治疗对非小细胞肺癌、肾癌等也有较好治疗效果。但免疫疗法并不适用所有癌症，且免疫疗法本身还是会产生副作用。

有癌症研究专家指出，免疫疗法目前仍处于初期，虽然提高了人们的抗癌水平，但仍需“尽可能智能地”结合不同种类的免疫疗法。

CAR-T疗法

CAR-T疗法指嵌合抗原受体（CAR）T细胞免疫疗法，涉及从患者血液中提取出T细胞，然后在实验室对它们进行改造，使其能识别癌细胞，经过改造的T细胞随后被重新注入患者体内，以攻击癌细胞。

2012年，在尝试其他办法无果后，6岁的急性淋巴细胞白血病患者艾米莉·怀特海德接受了CAR-T疗法，结果该疗法使其体内恶性白血病细胞消失了，CAR-T疗法也因此“一举成名天下知”。

2017年，美国国家食品和药品管理局（FDA）批准这种创新的癌症疗法上市，但迄今CAR-T疗法主要对治疗某些类型的白血病有效，且治疗过程仍然非常昂贵。

人工智能诊疗

科学家已经证明，利用人工智能的计算机程序能比人类更准确地从常规扫描结果中识别出脑癌和乳癌。

2020年，美国纽约大学科学家利用250余万份图像，训练人工智能算法分析脑癌。结果表明，计算机能在3分钟内诊断出常见癌症，而一名医学专家作出诊断大约需要30分钟。此外，在一项278名脑瘤患者参与的临床试验中，研究人员发现，该人工智能算法的诊断结果甚至比病理学家更准确。

无独有偶，2021年英国伦敦癌症研究所科学家利用人工智能，为患脑癌儿童成功研发出新药治疗方案。这一突破将开启用人工智能研发新癌症疗法的全新时代。

研究人员表示，随着人工智能研究在一系列领域高歌猛进，它也有望在癌症诊断方面发挥越来越大的作用。

液体活检

液体活检是对患者外周血中的循环肿瘤细胞、循环肿瘤DNA、外泌体及肿瘤血小板等进行提取检测，了解肿瘤相关信息，是一种能够反复、多次、弱侵入性的生物标志物检测技术。

与需要组织样本的传统活检方法相比，液体活检更容易，侵入性更小，且具有可重复性、可连续监测、多个肿瘤同时监测等优势，而更快、更容易的检测方法将有助于医生在癌症扩散之前发现它们并采取行动。

抗癌疫苗

在几十年来研发抗癌疫苗的努力失败后，科学家现在又燃起了希望。他们相信，研制新冠疫苗使用的信使核糖核酸（mRNA）技术有望为癌症领域带来突破。

去年12月，莫德纳公司开发了一款个性化mRNA黑色素瘤疫苗，与默克公司的重点免疫疗法Keytruda结合的中期试验结果表明，与单独使用Keytruda相比，新方法将最致命皮肤癌复发或死亡的风险降低了44%。今年1月，德国生物新技术公司与英国政府签署协议，初步计划在2023年9月至2030年年底之间，为大约1万名癌症患者提供个性化mRNA治疗方案。据悉，除针对乳腺癌、肺癌、胰腺癌等癌症，该公司也在对疟疾、结核病等进行mRNA疫苗的研发。