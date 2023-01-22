治疗肺部感染的首个活体药物创建

西班牙基因组调控中心研究人员设计出第一种治疗肺部感染的“活药”。该疗法针对铜绿假单胞菌，一种对多类抗生素具有天然耐药性的细菌，是医院常见的感染源。研究结果近日发表在《自然·生物技术》杂志上。

疗法涉及使用改良版的肺炎支原体，消除其致病能力，并将其重新用于攻击铜绿假单胞菌。改良后的细菌与低剂量的抗生素结合使用。

研究人员在小鼠身上测试了这种疗法的疗效，发现它显著减少了肺部感染。与不使用任何治疗相比，“活药”使小鼠存活率提高了一倍。给予单次高剂量治疗未显示肺部毒性迹象。治疗结束后，先天免疫系统会在4天内清除改造过的细菌。

铜绿假单胞菌生物膜可在需要插管呼吸的危重病人使用的气管导管表面生长。这会导致呼吸机相关性肺炎，会影响高达四分之一需要插管的患者。

研究人员设计了肺炎支原体来溶解生物膜，使其能产生各种分子，细菌自然产生的毒素可杀死或抑制假单胞菌菌株的生长。为测试其功效，他们从重症监护病房患者的气管插管中收集了铜绿假单胞菌生物膜，发现新方法穿透了屏障并成功溶解了生物膜。

研究人员将新方法比作攻城锤，可围攻耐抗生素细菌。这种治疗在它们的细胞壁上打孔，为抗生素从源头侵入和清除感染提供了关键的切入点。他们相信这是一种有前途的新策略。

使用肺炎支原体治疗呼吸系统疾病的优势之一是它天然适应肺组织。在施用经过改造的细菌后，它会直接前往呼吸道感染的源头，在那里它像临时工厂一样生产各种治疗分子。

通过证明肺炎支原体可解决肺部感染，该研究为创造新的细菌菌株以解决其他类型的呼吸系统疾病（如肺癌或哮喘）打开了大门。（记者张梦然）