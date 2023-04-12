直播预告：中医如何治疗眼底疾病？专家详解

眼底是眼球内后部的组织，主要包括视网膜、视乳头、黄斑等结构，这些部位的病变统称为眼底病。眼底病是一类危害视觉能力的疾病，如视网膜脱落、黄斑变性等较严重的眼科疾病都属于眼底病范畴。中医如何认识眼底疾病？治疗方面有哪些好方法？

4月12日15:30，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院眼科医院主任医师接传红做客直播间，为大家讲解眼底疾病的中医治疗方法。

专家简介：

接传红，主任医师、医学博士，博士生导师、博士后导师、国家中医药管理局重点专科糖尿病眼病负责人、中国中医科学院中医眼科学科带头人、首都优秀名中医、享受国务院政府特殊津贴。兼任中国中医药信息学会眼科分会执行会长、中华中医药学会眼科分会副主任委员等多个学术组织委员。

擅长：中西医结合治疗糖尿病视网膜病变、黄斑病变、黄斑水肿、视神经病变、玻璃体出血等。

如何收看直播：

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